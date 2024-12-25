鯊魚外套誕生20周年！BAPE推出SWAROVSKI水鑽限定版本及鞋款

2004年，標誌性的BAPE® SHARK FULL ZIP HOODIE誕生，徹底改變了高級街頭服飾，並成為無畏表達的象徵。



今年秋天，為慶祝SHARK HOODIE 20周年，BAPE®將帶回施華洛世奇SHARK FULL ZIP HOODIE和首次亮相的特別版SHARK STA製造話題。

為慶祝SHARK HOODIE 20周年，BAPE®將帶回施華洛世奇SHARK FULL ZIP HOODIE。（BAPE）

BAPE® 推出SWAROVSKI水鑽限定版本SHARK HOODIE和鞋款

作為最早將水晶裝飾融入街頭服飾的品牌之一，BAPE®在2014年推出10周年紀念日的 SHARK FULL ZIP HOODIE施華洛世奇版本。今年冬天，BAPE® 將用Swarovski SHARK HOODIE重新打造這款標誌性單品，連接過去和未來。

+ 2

這款奢華單品的連帽衫標誌性元素上飾 有施華洛世奇水晶裝飾，產量極有限，是全球街頭服飾迷和品牌愛好者夢寐以求的商品。

此外，BAPE® 還為品牌的親友們打造了獨家的施華洛世奇SHARK STA。這款著名的運動鞋款式有耀眼的彩色水晶，為SHARK HOODIE 20周年慶典增添了活力並延伸VIP的象徵。目前已在BAPE專門店限量開賣，有興趣的朋友千萬不能錯過！

延伸閱讀：

猿人鐵粉馬師親自操刀！ BAPE® x 馬思唯 MASIWEI 首次聯名系列登場！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】