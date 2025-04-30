TWICE Mina名井南成為Fendi形象大使！5款手袋完美演繹一次看清

TWICE來自美國出生的日本成員Mina（名井南），以身高163厘米的高挑身材、川字腹肌以及精緻甜美的臉蛋備受關注，更與周子瑜並列為成員人氣排名「兩大美貌山脈」，且據傳Mina的爺爺是日本知名油漆品牌「立邦」的副社長，而父親名井陽則是大阪大學的骨科教授，家世背景相當顯赫。



儘管如此，Mina的演藝之路並非一路順遂，過去曾與同屬JYP娛樂的GOT7成員BamBam 傳出緋聞，雖然雙方隨後由經紀公司出面否認戀情，但Mina男友相關話題仍引發熱議，此外她也曾因生病而暫停演藝活動。近年Mina強勢回歸，不僅與成員Momo、Sana組成小分隊MISAMO在日本出道，日前更成為Fendi全新日本品牌形象大使，Mina也常在個人IG曬出愛用包款，這次JUKSY特別整理出5款Mina同款包，一起來看看你最想入手哪一顆吧！

TWICE Mina名井南身高163厘米同款包品牌推薦一次看！

1. Fendi Mamma Baguette

TWICE成員Mina日前以一襲純白連身衣搭配Fendi全新Mamma Baguette包款，於雪地中展現甜美可愛的氛圍，這款經典包包自問世超過25年後，以嶄新姿態回歸，於2025春夏系列再度亮相！

Mamma Baguette誕生於1990年代末，由Silvia Venturini Fendi於1997年設計，靈感致敬品牌創辦人兼女掌門Adele Casagrande Fendi，顧名思義，Mamma Baguette為 Baguette的「母本」版本，採肩背式設計，包身更大、更實用，延續Baguette的經典元素：長方形包型、翻蓋設計、FF Logo包釦與肩背攜帶方式，並強化收納機能。

多年來，Mamma Baguette的多樣版本體現Fendi精緻工藝與百搭風格，亦展現獨特個性，此次全新演繹保留原有設計語彙，融入現代柔美氣息，選用奶油般柔滑的納帕皮革與手感極佳的抽繩封口，包釦則以皮革鑲嵌FF Logo，細節中展現品牌卓越的皮革技藝。

新款Mamma Baguette提供大、中、小三種尺寸，小巧款可手提或斜背，靈活實用，配色涵蓋鴿灰、黑、白、淡粉、鼠尾草綠與抹茶綠等細膩色調，並推出季節限定的花卉刺繡版本，將串珠與麂皮底布完美結合，另有奢華黑色蟒蛇皮款式，盡顯Fendi在材質運用上的非凡品味。

2. Fendi Peekaboo Soft

可甜可鹽的Mina除了能以純白穿搭展現可愛魅力，換上牛仔套裝又帥氣十足，這套造型中，她搭配了Fendi經典的Peekaboo Soft包款。

作為品牌代表作之一，Peekaboo在2024秋冬系列中推出全新版本Peekaboo Soft，採用極為柔軟的Odalisque小牛皮，運用礦物鞣製工藝打造，兼具奢華質感與絲滑觸感，設計上Fendi重新思考包款的使用方式，加入可調節長度的全新加長手柄，讓包包能更貼近身體，背起來如同第二層肌膚般自然舒適，包身也比以往更加柔軟，去除硬挺邊角，卻仍保留經典梯形輪廓，共有中、大兩種尺寸，重新解構的包型搭配流暢弧線，展現出如同「微笑」般的優雅曲線，打開後可見麂皮內襯，完美演繹內外兼美的設計理念。

此外，Peekaboo Soft也推出珍稀皮革款式，包括水貂皮草、nabuk鱷魚皮與光澤柔軟的kashmir鱷魚皮，展現Fendi運用奢華材質的精湛工藝，令這款包更顯純粹而珍貴。

3. Fendi Baguette

Mina日前特別為Fendi拍攝夏日系列形象大片，她身穿品牌貼身上衣搭配緞面長裙，頭戴Logo漁夫帽，並選擇背上Roll托特包，值得一提的是，Mina巧妙地在托特包上層疊搭配品牌經典的Baguette迷你包，為整體造型增添豐富層次感。

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由Silvia Venturini Fendi所設計的Baguette包款，是品牌展現創意持續演化與精湛工藝的經典畫布，自1997年問世以來，透過無數色彩、材質、紋理與圖案的演繹，不論是深具辨識度的FF提花布面，還是 FF Logo 金屬釦飾，皆細膩體現Fendi的工藝精神，無論作為層疊配件或單獨背負，皆能展現出獨到的時尚品味與風格。

4. Fendi Origami

Mina在日常街拍中，經常以Fendi包包作為造型亮點，像是以灰色毛衣搭配象牙色百褶裙，並圍上Fendi Logo圍巾，展現簡約卻不失時尚感的穿搭，其中她選擇了品牌於2023 秋冬系列推出的全新Origami包款，這款包能靈活變換為水桶包或托特包，展現Fendi一貫的百變風格。

「Origami」一詞來自日本傳統的折紙藝術，將紙張折疊成各式裝飾品，而 Fendi Origami 包款以38個零件精密組成，透過8個磁扣的開合轉換包型，扣上時為幾何花朵形狀的立體桶包，打開則變為俐落的扁平梯形托特包，兩側小皮帶設計具實用性，輕拉即可開啟袋口，展現包款的多功能與趣味巧思，包外還吊掛著金色Fendi Roma字樣的精緻飾品，可作為鑰匙圈使用。

Origami包提供三種尺寸，容量充足的大型、適合日常使用的中型，以及配有加長背帶的迷你尺寸，方便肩背，顏色選擇包含黑色、白色、灰褐色與亮眼的仙客來粉色，搭配皮革細膩的粒面紋理，展現精緻質感。

5. Fendi By the Way

先前Mina出發前往參加品牌大秀時，以一身Fendi FF灰色高領長袖上衣搭配設計感牛仔褲與連帽羽絨外套，腳踩Fendi First 1 Sneaker休閒鞋，手提深色By the Way包款，完美展現機場時尚風格。

其中這款Fendi By the Way包款非常適合作為旅行用包，梯形包身設計可容納飛行旅程所需多項物品，簡約俐落的外型更展現高級時髦態度，包款設有手柄，除了可手提外，也附有可調式、可拆卸肩帶，可肩背或斜背，無論是度假出遊或商務旅行皆相當合適。

看完TWICE Mina的5款愛用包款，有沒有哪一顆手袋最讓你心動呢？

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