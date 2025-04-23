謝霆鋒為啟德騷熱身盡曬名牌結他帶　荷蘭結他品牌可考慮為他復刻

【謝霆鋒/演唱會/結他帶】謝霆鋒的《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》將於明日（4月24日）開騷請是首位登陸啟德主場館進行個人演唱會的香港歌手。日前，謝霆鋒在個人IG中率先曝光一系列演唱會結他裝備讓樂迷先睹為快，其中Gucci與山本耀司Yohji Yamamoto製作的專屬結他帶及耳機接收器皮套，時尚奢華極致，在他這個音樂重要里程碑之下，不知道將來會否轉化成喜愛復刻名人結他帶Bluebird Guitar Straps的設計靈感呢？



這次Gucci為謝霆鋒製作了兩款全球獨一無二的結他帶，主靈感以搖滾味濃厚的窩釘創作，一款是透過黑色牛皮革帶，另一款則是利用較為時尚的牛仔布配搭大小不一的窩釘拼湊出紋理，盡顯街頭氣息，除了結他帶，Gucci更細心地製作了耳機接收器皮套，讓謝霆鋒與樂隊都可自由地在舞台移動，更難得是Gucci從未推出過這樣的產品，謝霆鋒成為了Gucci的第一次。

Gucci為謝霆鋒製作了兩款全球獨一無二的結他帶（謝霆鋒IG截圖）

除Gucci以外，日本國寶級時裝品牌Yohji Yamamoto亦為謝霆鋒打造了兩款專屬結他帶及GOTHIC YOHJI YAMAMOTO純銀頸鏈，兩條訂製結他帶結合暗黑與搖滾，展現時尚、音樂的可能性，山本耀司並以演唱會主題「進化」為設計概念，壓紋黑色皮革結他帶配上立體銀器點綴，增添叛逆搖滾色彩。

Yohji Yamamoto為謝霆鋒製作結他帶（謝霆鋒IG截圖）

在謝霆鋒這個全球娛樂、音樂界關注的「那麼多第一次」演唱會中，不知會否變成結他帶品牌Bluebird Guitar Straps的下個復刻企劃？為何這樣說，皆因在2017年於荷蘭成立的Bluebird Guitar Straps，團隊一直是音樂與吉他收藏家，喜愛製作獨特的手工復古吉他帶，為了呈現真實性，Bluebird採用六、七十年代的傳統繡花為創作主軸，亦使用正宗棉質縫紉代替尼龍、聚酯纖維，這不僅確保美觀外，還降低割傷皮膚的問題，此外吉他帶也利用馬鞍牛皮為背帶末端細節，其耐用性毋庸置疑。

不過最令音樂人愛上的地方是，Bluebird向來有復刻著名歌手、音樂人、結他手的結他帶，無論Eric Clapton、John Lennon、Paul McCartney、Jimi Hendrix、David Bowie與John Mayer等傳奇人物均是設計元素，Bluebird希望不同地下樂隊或粉絲們翻唱著名樂隊歌曲時，別注名人結他帶都可「助你一臂」讓造型、表演變得真正專業。

Bluebird復刻Eric Clapton結他帶：

Bluebird復刻Eric Clapton結他帶（Bluebird Guitar Straps）

Bluebird復刻John Lennon結他帶：

Bluebird復刻Paul McCartney結他帶：

Bluebird復刻Jimi Hendrix結他帶：

Bluebird復刻David Bowie結他帶：

Bluebird復刻John Mayer結他帶：