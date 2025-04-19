INVINCIBLE® x adidas新聯乘致敬經典！Handball Spezial正式登場

作為adidas Consortium最高支線的長期合作夥伴，INVINCIBLE®持續致力於將經典與當代潮流融合，過去雙方攜手打造了多款兼具時尚與實穿的聯名鞋款，廣受全球潮流愛好者推崇。



2025年春夏，雙方再度攜手，將設計視角聚焦於經典鞋款Handball Spezial，透過高質感材質與極簡美學演繹，全新話題聯名鞋款震撼登場。

INVINCIBLE® x adidas Consortium Handball Spezial「Terrace Redefined」（IG@invincible_inc）

INVINCIBLE®致敬adidas經典 — Handball Spezial的傳承與革新

INVINCIBLE® x adidas Consortium Handball Spezial「Terrace Redefined」（IG@invincible_inc）

adidas Originals Handball Spezial誕生於1970年代，作為Samba系列的延續之作，亦是T-Toe家族（T字鞋頭設計）的一員，最初專為手球運動打造。該鞋款承襲adidas Originals標誌性三線設計， 融合麂皮與皮革拼接工藝，歷經時代更迭，依然是眾多潮流玩家心中的經典之選。

高規格細節演繹──INVINCIBLE®設計語言的延續

INVINCIBLE®始終秉持實穿性與細節至上的設計理念，並致力於回溯經典歷史的同時，注入嶄新時尚元素。本次聯名以 adidas Consortium最高支線為基礎，透過極簡美學重塑Handball Spezial，用黑、白雙 色呈現百搭風格，貫徹品牌對質感與細節的極致追求。

這款聯名鞋款以奢華皮革工藝為核心，全鞋身採用高級皮革材質，鞋舌也展現出細膩質感，體現極致品味。延續Handball Spezial經典設計，標誌性的麂皮鞋頭搭配同色系翻毛麂皮，堆疊出豐富層次。側邊飾有INVINCIBLE®燙金字樣，低調中展現奢華細節，彰顯品牌對工藝的講究。

內襯配備柔軟皮革鞋墊，印有Consortium雙手圖樣，象徵高端聯名的製作標準。特別推出的黑色版本為INVINCIBLE®獨家限定，兼具收藏價值與稀有性，展現獨特代表性。

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【發售詳情】INVINCIBLE® x adidas Consortium Handball Spezial 售價：台幣$4,890

【發售時間】4月12日INVINCIBLE® 台北、台中、高雄、上海、北京、成都全球首發；黑色為INVINCIBLE®獨家發售限定色。雅加達將會於4月發售；4月19日 adidas Originals 全球指定店舖及專屬confirmed app發售



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【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】