2025全新New Balance 1300JP鞋皇即將回歸！高級麂皮風格低調優雅
撰文：COOL潮流生活網
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New Balance 從品牌創立至今，打造不少以頂級質感與性能著稱的人氣鞋款，其中譽有「鞋皇」美名的New Balance 1300JP，更是令許多鞋迷著迷的存在。
今年適逢每隔五年的發售日，全新的1300JP也在品牌盛事Grey Day登場前，釋出2025 版本的發售資訊，勢必又會吸引收藏家和球鞋迷的關注焦點。
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New Balance 1300JP最初於1985年問世，因當時以$130美元的高價被譽為「頂級跑鞋」，優異的工藝和舒適度迅速在日本市場掀起熱潮，後續被稱為「鞋皇」。1995年New Balance首次在日本重新發行該鞋款，並自此確立了每五年限量發售的傳統。
2025年的版本延續了原始設計，一樣是出自美國緬因州斯科哈格工廠之手，結合高級麂皮與透氣網布材質，搭配經典的ENCAP中底技術，提供卓越的支撐與緩震效果。鞋面配色為 Mirage Gray、Monument和Silver Birch，展現出低調而優雅的風格。
New Balance的年度「Grey Day」活動展開前夕，1300JP將於5月29日在 New Balance 官網及全球指定零售商發售，難得五年僅發售一次的限量鞋款，NB鞋迷必須入手吧！
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