新鞋開箱｜New Balance 1906A重磅發布！層層堆疊充滿濃厚解構感

作為New Balance近年來進攻街頭的主力鞋款，1906家族也發行出多款版本，像是最初有不少聯名加持的1906R或是1906U，都是不少潮人們鞋櫃裡都有一雙的存在。



而近期New Balance再推出濃厚解構感的1906A，透過層層堆疊的繁複結構，加上縫線、皮革等細節，光釋出販售訊息就吸引許多 NB 迷們關注。

New Balance「全新解構鞋型」1906A（COOL潮流生活網授權使用）

+ 5

本次全新釋出的New Balance 1906A，延續1906招牌的N-Lock鞋帶系統、ABZORB中底、抗菌ORTHOLITE吸震鞋墊、STABILITY WEB腳橋穩定裝置。設計上以銀灰色為主調，以網布添加金屬質感的皮革拼接，鞋身上還點綴了許多布料結構，增添視覺層次感。中底部分，New Balance 1906A特別採用仿舊處理，泛黃的感覺帶來一抹復古氛圍，為整體機能氣息更為加分。

同場加映：New Balance人氣波鞋Top 7 IU同款1906 NC Y2K運動鞋1906R必買（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

New Balance 1906A已正式發售，售價為1,299港元。

延伸閱讀：

周末潮級宅｜你喜歡這款遊戲嗎？詳細整理《黑神話：悟空》爭議、優缺點以及 DLC、續作情報！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】