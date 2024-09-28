新鞋開箱｜New Balance 1906A重磅發布！層層堆疊充滿濃厚解構感
撰文：COOL潮流生活網
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作為New Balance近年來進攻街頭的主力鞋款，1906家族也發行出多款版本，像是最初有不少聯名加持的1906R或是1906U，都是不少潮人們鞋櫃裡都有一雙的存在。
而近期New Balance再推出濃厚解構感的1906A，透過層層堆疊的繁複結構，加上縫線、皮革等細節，光釋出販售訊息就吸引許多 NB 迷們關注。
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本次全新釋出的New Balance 1906A，延續1906招牌的N-Lock鞋帶系統、ABZORB中底、抗菌ORTHOLITE吸震鞋墊、STABILITY WEB腳橋穩定裝置。設計上以銀灰色為主調，以網布添加金屬質感的皮革拼接，鞋身上還點綴了許多布料結構，增添視覺層次感。中底部分，New Balance 1906A特別採用仿舊處理，泛黃的感覺帶來一抹復古氛圍，為整體機能氣息更為加分。
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New Balance 1906A已正式發售，售價為1,299港元。
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