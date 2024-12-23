atmos X New Balance再度聯乘！打造出NB1906D深邃海洋限定配色

日本運動鞋老牌零售商atmos，不僅在世界各地傳遞著球鞋文化，也在2024年陸續與 adidas、ASICS、PUMA和Salomon展開合作，帶來不少令人驚艷的作品。



而作為爆款聯名的夥伴New Balance，也在近日由atmos創意總監小島奉文在社群曝光全新聯名，帶來 NB1906D 名為「Deep Sea」的獨家限定配色。

atmos x New Balance M1906D “Deep Sea”（IG@koji198139）

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利用不同色澤裁片向深邃海洋致敬

這次atmos與New Balance聯名的M1906DAR鞋款，延續先前在2002R上大熱的 「Refined Future」精緻未來設計靈感，運用上不規則輪廓裁片為這雙復古運動鞋賦予了更加多變的樣貌，而為了呼應「Deep Sea 深海」配色靈感，將交錯、蜿蜒的麂皮波浪裁片，使用不同深淺的藍色，塑造出從淺海到深海的層次感，與網眼透氣面料搭配，讓整雙鞋也呈現出深邃、靜謐的視覺性。

1906D標誌性的ABZORB中底，在增加舒適度之外，中底的刻紋與鞋面的交錯裁片呼應，而中底TPU和鞋後跟的ABZORB SBS緩震結構，也以銀色色澤勾勒出波光粼粼樣貌，搭配N-ERGY大底設計，維持著經久耐用性能。

atmos x New Balance M1906D “Deep Sea”

目前計劃在2024年末提供給NB發售



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