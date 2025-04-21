BTS成員J-Hope現身湖人主場！著用限量版Air Jordan 3 "Seoul"

BTS成員J-Hope日前現身洛杉磯湖人主場，觀戰對上新奧爾良鵜鶘的比賽，當家球星 Luka Dončić不僅親自在球員通道迎接，還大方送上簽名球鞋，引發粉絲討論。



而J-Hope當天上腳的鞋款也成為粉絲關注焦點，上腳2018年限量發售的Air Jordan 3 “Seoul”。據了解，這雙經典之作即將於2025年5月正式回歸登場。

當家球星Luka Dončić不僅親自在球員通道迎接，還大方送上簽名球鞋，引發粉絲討論。（IG@lakers）

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本次J-Hope上腳的鞋款為 Air Jordan 3 “Seoul”，原版在2018年正式發售，目的主要是向1988年漢城奧運致敬，當初只有在首爾少量販售，2020年雖然有復刻過一次，但那次僅販售女鞋而已，是Air Jordan中少見的國家限定版。

J-Hope上腳的應該為2.0版本，鞋面改為帶點米黃色的皮革，鞋舌部分則運用上了韓國國旗。（IG@uarmyhope）

Air Jordan 3 “Seoul”全鞋以白色為主軸，J-Hope上腳的應該為2.0版本，鞋面改為帶點米黃色的皮革，鞋舌部分則運用上了韓國國旗，鞋舌後方印有「꿈」（夢想）和「정」（感情）字樣，預計將於2025年5月15日正式發售，請有興趣的朋友千萬別錯過了。

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