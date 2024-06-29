KITH x ASICS GEL-Kayano 12.1全新聯名曝光！兩款配色夏天首選

近日，Ronnie Fieg在Instagram曬出與ASICS攜手推出的最新聯名鞋款KITH x ASICS GEL-Kayano 12.1的照片，此次聯名共推出銀/奶油、藍/橙/灰兩款配色，有興趣的朋友不仿繼續看下去！



Ronnie Fieg在Instagram曬出與ASICS攜手推出的最新聯名鞋款KITH x ASICS GEL-Kayano 12.1照片。（IG@ronniefieg）

Ronnie Fieg在Instagram曬出與ASICS攜手推出的最新聯名鞋款KITH x ASICS GEL-Kayano 12.1照片。（IG@ronniefieg）

經典不敗的GEL-Kayano 12 ，值得回味的魅力！

這款全新作品重現了經典跑鞋的魅力，鞋面採用奶油色網眼布和銀色覆蓋層的搭配，營造出別具一格的視覺效果。升級版的GEL鞋墊比2006年的版本更具現代感，提升了舒適度和支撐性。整體設計既保留了復古質感，又融入了Ronnie Fieg的簡約高級風格，讓人相當期待！

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據悉，KITH x ASICS GEL-Kayano 12.1將於2024年夏季在Kith網站和商店獨家發售。喜歡的朋友可不要錯過了！

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