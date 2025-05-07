fragment x Union LA x Air Jordan 1三方聯名！注入特有閃電標籤

fragment design與Union LA和Jordan Brand全新三方聯名之作近期在網路堪稱人聲鼎沸，再加上今年早些時候Hiroshi Fujiwara親自上腳的黑白配色，使這樣的夢幻組合成為全球球鞋愛好者們唯一的關注目標。



然而現在，再有消息稱以上三個品牌單位將攜手帶來第三款配色。

fragment design x Union LA x Air Jordan 1 High OG（IG@sneakermarketro）

fragment design x Union LA x Air Jordan 1 High OG曝光

此份消息源自SneakerMarketR和情報帳號brandon1an近乎同一時間的報導，一款名為「Varsity Red / Sport Royal」配色的fragment design x Union LA x Air Jordan 1 High OG即將登場。整體設計方面，除了會延續Union LA對Air Jordan 1 High OG獨到拆解設計之外，Hiroshi Fujiwara也會依照原本的「審美習慣」注入特有的閃電標籤，相信屆時會成為球鞋愛好者共同追逐的目標。

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目前Jordan Brand尚未公開確認其全新三方聯名之作是否屬實，不過目前已有消息稱會於2026年春季登場，感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

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