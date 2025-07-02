New Balance新款袋鼠鞋1890曝光！採用蛇紋壓印設計+1906鞋底

近年來，New Balance積極拓展旗下Lifestyle生活系列的風格疆界，不斷嘗試打破傳統球鞋框架。



而近日，一款融合皮鞋與運動鞋元素的全新設計悄悄於歐洲曝光，再次引發話題，這雙以「袋鼠鞋」輪廓為靈感的新作，或許將成為NB下一波街頭熱潮的關鍵角色！

New Balance袋鼠鞋新款曝光（IG@le.syndrome）

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New Balance 袋鼠鞋新款曝光！

根據海外球鞋玩家分享的實拍圖可見，這雙尚未命名的New Balance新款，採用了近似德比鞋（Derby Shoes）的開放式系帶結構，鞋面線條俐落，並以蛇紋壓印細節點綴於多個部位，營造出異材質拼接的高質感視覺效果。整體輪廓彷彿將復古袋鼠鞋與現代機能語彙巧妙融合，鞋底部分則呼應New Balance 1906R的設計語言，搭載類似ABZORB緩震系統，確保穿著舒適度不打折。

鞋面線條俐落，並以蛇紋壓印細節點綴於多個部位，營造出異材質拼接的高質感視覺效果。（IG@le.syndrome）

此外，鞋墊印有「1890」字樣，有可能是呼應New Balance品牌創立年份的致敬彩蛋，也讓人好奇這雙鞋是否為特別企劃的一環。目前尚未有正式型號與發售資訊釋出，但這樣的前衛混血風格，已成功吸引一票潮流人士的目光！

New Balance袋鼠鞋新款曝光（IG@le.syndrome）

隨著品牌近年來頻頻端出話題新作，不妨持續鎖定New Balance的動向，搞不好下一波爆款，就悄悄從這雙袋鼠鞋開始發酵！

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