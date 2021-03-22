Salomon開發新支線Sneakers　定價比Advanced更平的山系潮流風格

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-22 19:30

風水輪流轉，多次強調山系機能時裝早已不在侷限於Outdoor領域，Street Fashion以至High Fashion，一系列經典山系老字號品牌都持續大熱，改寫潮流格局。

Salomon × Boris Bidjan Saberi無疑是他們近代最成功的聯乘系列。（Salomon）

作為這股山系時裝熱潮的重要推手，Salomon近年叫人驚喜的項目層出不窮，以聯乘合作項目為例，自最重要的Salomon × Boris Bidjan Saberi系列誕生並大獲成功以來，無疑強化了這法國品牌開發Collaboration的信心和決心。

Salomon × COMME des GARÇONS現已有售。（Salomon）

其後Salomon一個接一個出色聯乘接踵而來，繼早年的and wander、Palace，到近年的FUMITO GANRYU、COMME des GARÇONS，Salomon在各大時裝領域的開發與經營，都取得非凡成果，也讓潮流人意識到，近代波鞋盛世下，火熱的並非只有Nike、adidas、New Balance等運動品牌類Sneakers，就連Salomon、Hoka One One及ROA等山系Sneakers出品，同樣是不可估量的勢力。

這對Salomon Advanced Black XT-6絕對是整個Advanced系列中最熱賣的鞋款。（Salomon）

然而上述Crossover系列雖然精彩，但動輒數千大元的高昂售價，卻並非人人都能夠季季負擔得起，於是為將Salomon的流行美學精髓推擴至大眾層面，2013年品牌設計團隊就開發支線Salomon Advanced，炮製出一系列既能夠應用於山系運動，同時又可以在日常都市生活中大派用場設計，不論行山還是日常穿搭，一鞋兩用之餘，價錢亦比聯乘版本實惠許多，難怪近來街上穿著Salomon的人愈來愈多，而十居其九正正是穿著Advanced系列出品。

Salomon Sneakers走中性路線，男女皆宜。（Salomon）

為了進一步開拓年青人市場，2021年Salomon開發出全新支線——Salomon Sneakers，這乃是一個更針對城市人而特別打造的系列。傳承品牌長年以來製作專業戶外用品的經驗，將Salomon精密的山系高科技用料與技術，應用到城市生活之中，為都市人帶來更舒適的穿鞋體驗外，鞋形的設計外觀及線條亦相對簡約，適合不同場合著用，更重要是性價比高，平均定價由HKD$998至$1,498不等，比Advanced系列還要便宜，未來隨時比Advanced來得更加普及。

Salomon Sneakers XT-6 $1,298。（Salomon）

Salomon Sneakers XA PRO 3D $988。（Salomon）

第一波系列Salomon Sneakers將會為大家帶來XT-6、XT-6 RACING、XT-WINGS 2和XA PRO 3D 4種鞋款，全部都配備了Quicklace鞋帶系統，再結合EVA緩震及sensiFIT薄片，既舒適輕盈亦耐磨，即便長間著用，依然性能卓著。