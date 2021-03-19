New Balance 57/40香港區別注　超限量巨型鞋盒　向吸塑玩具致敬

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-19 19:27

多番強調，自2020年開始，New Balance潮流線銳意革新，由五年一遇的1300JP開始，到跟WTAPS®聯乘的New Balance M992WT，以至東京T-HOUSE New Balance企劃等等，都得到了極大的迴響。

New Balance × Stone Island可謂萬眾矚目。（New Balance）

最新消息是New Balance將與Stone Island首度合作推出聯乘系列，可惜目前尚未有產品資料，唯有拭目以待，但反而想跟讀者們分享的是New Balance團隊在策動聯乘方面的多樣性和滲透性，除New Balance × Stone Island這種國際性合作外，個別地區的別注項目同樣出色，最新與香港選物店DAHOOD HUB的合作，的確值得港人驕傲。

雖然這5對New Balance 57/40全球都有出售，但這種吸塑鞋盒特別包裝就只有香港DAHOOD HUB售賣。（DAHOOD HUB）

每款鞋的吸塑鞋盒包裝的硬卡紙，均參考自舊時代美式手繪廣告的57/40海報，每對鞋的海報各有不同。（DAHOOD HUB）

話說New Balance年度新作57/40近來人氣熾熱，啟發自574經典設計，以1988年版元祖NB 574作藍本，除將「N」字標記加大來強化復古風味之外，其防滑橡膠大底也改動成梯形坑紋設計，用以提升抓地能力，迎合機能球鞋浪潮下的世代變遷。

New Balance M5740TB $999。（DAHOOD HUB）

+ 6 + 6 + 6

今年3月，全新五款配色的57/40，亦開始作全球開賣，這本已叫Fans興奮，誰不知DAHOOD HUB更成功向New Balance取得授權，推出DAHOOD HUB獨賣的超巨型珍藏版吸塑鞋盒，體積達450 × 580 × 180mm之巨，靈感乃是來自80至90年代經典的吸塑玩具包裝，亦配備一幅參考自舊時代美式手繪廣告的57/40海報在其中（每款鞋均有不同），據說5款配色總共只生產了百多盒，堪稱超限量。

這款球鞋已經是15、6年前的事了。（Bape）

欣賞這枚香港區獨有的57/40鞋盒，不但令人著迷，更叫80、90潮流人回想起一段潮流集體回憶，話說2005年，當時仍然由NIGO領軍的A Bathing Ape，旗下產品正值王朝盛世，向來鬼主義多多的NIGO，拉攏了Marvel Comics合作，以Iron Man、Wolverine、Hulk、Spider-Man等多位超級英雄作主題，根據每位英雄的外貌和配色，設計出多款專屬漆皮的Bapesta。

每對Marvel Bapesta球鞋，其包裝就彷如Marvel玩具一樣。（Marvel）

如此概念，足以引起哄動，但NIGO卻總比世人行前更多。為致敬Marvel 80至90年代的玩具包裝，Bape破天荒將這種吸塑包裝移植地鞋盒設計之上，每對Marvel Bapesta球鞋，就彷如Marvel玩具一樣，以透明吸塑和硬卡紙取代傳統鞋盒，每款鞋的硬卡紙各有不同，多姿多采，要全部收集起來，當年已經殊不容易，現在更加是一物難求了。