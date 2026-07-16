世界盃｜夏蘭特撞臉「1根蔥」引億人朝聖　迷因釣出本尊傻眼親回

2026世界盃「挪威進球機器」夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）可塑性真的太高！繼先前被網友發現撞臉俄羅斯女網紅、2004年經典喜劇《白白淨戇探》（White Chicks）中的Tiffany Wilson後，如今撞臉的竟然不是人，而是一根青蔥，再度笑翻全網，更引來本尊無奈回這個梗圖！



夏蘭特撞臉一根青蔥？釣出本尊親回這梗圖

為什麼夏蘭特會跟青蔥扯上關係？事情起因於一名來自加拿大多倫多的網紅，日前在Instagram上傳一支Reels，並寫下：「是不是我夏蘭特看太多了？拜託跟我說你也看到這個。」

影片中，他手拿一根青蔥在鏡頭前快速左右晃動，只見灰白色的鬚根搭配白色蔥身，再加上上方綠色蔥葉不停擺動，整體畫面竟神似留著一頭金色長髮的夏蘭特，在球場上奔跑的模樣，越看越回不去。

影片觀看數破億！網笑：沒想到還可以撞臉非人類

更爆笑的是，這支影片竟然還釣出夏蘭特本人親自留言回應。他貼出一張狗狗坐在車裡、一臉無奈望向窗外的GIF，沒有任何文字，卻完美詮釋「我不想承認，但好像真的有點像」的心情。

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影片截至10日已突破1億次觀看、累積近600萬個讚，留言區更瞬間變成「夏蘭特撞臉大賽」，網友紛紛貼出各種迷因梗圖，笑喊：

「哈寶可塑性真的太高了！」

「沒想到除了人類，現在連食物都能撞臉」



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