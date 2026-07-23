世界盃2026｜夏蘭特IG追蹤狂增3000萬　禾仙夏吸粉能力壓比寧咸

2026世界盃戰場不單在綠茵場上，社交平台同步進行「吸粉大戰」。據ESPN引述數據機構Sportico的統計，賽事期間多位球星的Instagram追蹤人數呈爆發式增長，其中挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）暴漲逾3000萬，為新增追蹤者最多的球員。佛得角門將禾仙夏（Vozinha）粉絲增長力壓比寧咸（Jude Bellingham）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）、拉明耶馬（Lamine Yamal）、尼馬（Neymar）、美斯（Lionel Messi）等頂級球星，奇跡躋身次席。



挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）成為今屆世界盃社交平台的最大贏家。他在賽事期間 IG粉絲暴增3210萬，總追蹤人數由賽前的4060萬飆升至7270萬，榮登「吸粉王」寶座。

世界盃期間IG追蹤者增長前10排行榜。（Instagram@sportico）

早在世界盃開賽前，夏蘭特為內地品牌王老吉代言時，借用德國音樂組合Dschinghis Khan的經典舞曲《Moskau》旋律，配合抽象的廣告畫面，一時間夏蘭特專屬助威歌《Haaland song》在互聯網上瘋傳。隨後，夏蘭特「暴力踢球」片段以及獨特外型，迅速收穫大批非球迷的心。

世界盃開始前，夏蘭特王老吉廣告已經出圈。（Instagram@walovi_official）

進入決賽周後，夏蘭特5場狂轟7球，更在16強賽中梅開二度淘汰巴西，帶領挪威創下隊史世盃最好成績。隊伍標誌性「維京划船」慶祝方式同時紅遍全球，夏蘭特更多背後故事隨之曝光：放棄實力更強的英格蘭，毅然為家鄉挪威出戰、與青梅竹馬女友的相戀相守，另有IG頻發搞笑日常盡顯親民，手抱浣熊標本回國，以及頭上能承受高強度運動的頭繩等隨身物品，均成為大眾熱話。集球技、人品、好性格於一身，令夏蘭特成功在全球爆紅「破圈」。

夏蘭特世界盃期間憑球技、人品、好性格受到全球球迷喜愛。（Reuters）

網友發現夏蘭特與卡通人物魔人布歐「撞臉」。（IG@hidden.ny）

夏蘭特被網友惡搞，與一根蔥神似。（圖／翻攝自X@Sakhuy23）

非洲小國佛得角的老將門將禾仙夏緊隨夏蘭特之後。他在大賽期間新增2920萬粉絲，追蹤人數由賽前微不足道的3.1萬人，瞬間爆升至超過2920萬人，增幅高達逾93%。

佛得角的狂熱粉潮源於分組賽對陣奪冠大熱西班牙的一役，其中1400萬追蹤者於對陣西班牙賽後4日內新增。40歲的禾仙夏在場上高接低擋，屢救必入球，最終世盃新軍佛得角以0：0奇蹟逼和奪標大熱。

禾仙夏在對陣西班牙比賽中一戰成名。（Reuters）

作為弱旅的代表，禾仙夏展現出老兵頑強拼勁，更透露母親因為簽證資金不足而無緣現場見證。在各界幫助下，禾仙夏完夢讓媽媽能夠出現在北美看台。其表現甚至吸引西班牙海洋科學家將新發現的海洋螺類命名為Aldisa Vozinhai。

世界盃期間，禾仙夏IG追蹤者3.1萬人，瞬間爆升至超過2950萬人。（Instagram@vozinha1）

英格蘭中場比寧咸亦吸粉1200萬，西班牙19歲新星耶馬（Lamine Yamal）亦進帳 1100萬新追蹤者，分別列第3與第5位。可能迎來世界盃最後一戰的C朗拿度與美斯，本身賬號追蹤數已是破億級別，今屆再分別收穫1140萬、750萬追蹤者，而金靴得主麥巴比（Kylian Mbappé）未入前10。