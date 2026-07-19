世界盃2026｜麥巴比入球數超美斯難言喜悅　「能踢決賽更重要」

2026世界盃季軍戰兩隊合演10球入波大戰，法國最終以4：6不敵英格蘭，以殿軍結束今屆世盃之旅。法國隊長麥巴比（Kylian Mbappé）雖然在下半場梅開二度，以累計22個世界盃總入球超越阿根廷球王美斯（Lionel Messi），但賽後他接受訪問時卻毫無喜悅。



目前麥巴比在今屆賽事已攻入10球，在金靴獎爭奪戰中以兩球優勢領先美斯，極有望繼 2022世界盃後，連續兩屆蟬聯金靴獎。並且麥巴比個人世界盃總入球數反超美斯1個，考慮到美斯決賽入球難度，以及麥巴比27歲之齡至少再能征戰一屆世界盃，將來仍然大機會坐穩世盃歷史射手王。然而，與連續3屆殺入決賽的夢想擦身而過，麥巴比直言個人榮譽在團隊失敗面前顯得微不足道：「美斯還能入球，明天他肯定還會入球。我寧願不成為歷史最佳射手，而明天上場踢決賽。」

麥巴比直言，對比起成為歷史射手，更想踢明天的決賽。（Reuters）

法國不僅沒有晉級決賽，今日亦在季軍戰中不敵英格蘭，上半場結束時，法國更以0：4大比數落後，麥巴比對球隊上半場表現感到極度自責：「我們當時完全迷失了，我覺得他們真的把我們打醒。到了下半場，我們又變回了頂級球員，變成了冷酷無情的機器，所以我們贏得了下半場的比賽。」

麥巴比承認上半場球隊表現糟糕。（Reuters）

今場比賽同時亦是領軍14年的功勳主帥迪甘斯（Didier Deschamps）在法國隊的最後一舞，未能讓恩師以一場勝利告別，麥巴比深感遺憾：「我們沒能贏球，這對教練來說很遺憾。我們想為他做些東西，上半場的表現讓他覺得我們辜負了他，儘管這並非我們的本意。但我們仍然要感謝他所做的一切。這場比賽無損迪甘斯的傳奇地位。」

迪甘斯2012年起接掌法國隊，曾帶領球隊奪得2018世界盃冠軍及2022世界盃亞軍、2016歐國盃亞軍等重要大賽佳績，如今正式退位，外界預計將由施丹（Zinedine Zidane）接棒。

麥巴比遺憾未能給恩師完美告別禮。（Reuters）