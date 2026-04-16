公事包推薦2026︱從MUJI到Montblanc 男士職場低調型格返工袋之選

【公事包/返工袋】公事包在開會見客往往是第一眼的品味宣言。皮革質感、車工細緻度以至整體感覺，最能映照出一個人的品味要求與格調。一物為你精選多款適合返工上班使用的公事包，從高 CP 值的入門款，到值得投資的奢華之選一應俱全，總有一款能成為你的日常拍檔。



公事包推薦1. MUJI 無印良品 撥水加工商用背囊 358港元

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如果預算有限、又想要一個外表見得人的基本穩陣公事包，MUJI撥水加工商用背囊是其中一個高 CP 值之選。採用再生聚酯布料並經撥水加工，即使遇上突如其來的驟雨，也能一定程度保護內裡物品。外側設有多個易取口袋，拿八達通、鎖匙或耳機都方便，不必整個背囊翻來翻去。

公事包推薦2. O.N.E NOT A TYPICAL LAPTOP BAG 2,200港元

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早前由香港情侶Influencer "theminimalistduo" Hayley & Elijah ，與澳門純素設計師品牌 O.N.E 聯手打造的 Not a Typical Laptop Bag ，採用 USDA 認證的玉米基素皮革（Corn‑based Vegan Leather），兼顧環保與質感，比一般 PU 更輕盈耐用。外型線條俐落，無論搭配裙裝、牛仔褲抑或是簡約造型都自然合拍，但簡單設計下亦兼顧實用性，可以在已放置14吋laptop的情況下，再放水樽、書以至薄外套等日常外出工作時需要用到的物品，容量充足。

公事包推薦3. Seletti Travel Kit Travel Bag Black Lipstick 3,179港元

誰說公事包一定只能選擇單調的單一配色？Seletti Black Lipstick Travel Bag 專為喜歡在造型中加入玩味元素的你而設。袋身以 PVC＋Polyester 製作，輕巧耐用並具一定防潑水功能，醒目的 Graphic Print 令它更像一件時尚配件，而不只是功能包，個性鮮明，為日常造型增添一抹趣味，對於在創意工業工作的朋友絕對是展現個性之選。

公事包推薦4. Vasco LEATHER NELSON 2WAY BAG 69,300日圓（約3,397港元）

木村拓哉於日劇《Grand Maison東京》使用Vasco LEATHER NELSON 2WAY BAG（Grand Maison東京）

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如果追求職人手作的極致手工、放工後又可以直接拿去約會都不怕失禮的公事包，Vasco LEATHER NELSON 2WAY BAG 是型格之選。自木村拓哉在日劇《Grand Maison 東京》中使用後，「木村效應」令這款 2WAY BAG 成為潮流單品，雖然日劇目前熱潮已過，但依然一包難救，即使現時預訂亦要等到今年 10 月才能到手。

Vasco 以日本製頂級Cowhide植物鞣製牛皮搭配粗獷帆布內籠，袋身可直立作托特包，也能摺疊成 Flap 造型，瞬間化身隨性的郵差包；再加上附送肩帶，手提／側揹皆宜，一袋即可應付不同 Dress Code。拉鍊則選用美國老牌 UNIVERSAL 黃銅拉鍊，開合順滑，外露金屬光澤更添復古味道。

公事包推薦5. PORTER FORK 2WAY TOTE BAG(L) 121,000日圓（約5,932港元）

PORTER FORK 2WAY TOTE BAG(L) 採用 PORTER 原創面料，融合高科技與傳統工藝，紋理獨特，兼具棉的天然感與尼龍的光澤。這款輕巧的Tote Bag以側揹斜揹二用設計，特別適合追求靈活與品味的人。袋身結合棉質的自然輪廓與尼龍的柔滑光澤，呈現獨特質感。包口以皮革腰帶搭配金屬掛鎖調節，流露優雅氛圍。

寬肩帶設計有助減輕肩部負擔，亦凸顯包身線條。M 號可容納 A4 文件，適合日常通勤或休閒場合；內部設有可放置 13 吋 Laptop 的口袋，以及可收納手機或錢包的小口袋，實用性與時尚感兼備。

公事包推薦6. Grams 28 181 Voyager Duffle 5,999.2港元

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隨着“Workcation”愈來愈普及，Grams 28 的 181 Voyager Duffle 正是為「邊飛邊工作」的人而設。採用意大利牛皮製成，外型是經典 Duffle Bag，但內部設計極度貼心：獨立 Tech Compartment 可分開收納 Laptop、平板及各種裝備，並可另外加購收納格與隨袋 Packing Cube，讓衣物、鞋履、外套井然有序。

袋頂採用雙拉鍊式可褶疊開口，打開後一目了然，即使只拿單件物品也能輕鬆取用。另配可更換肩帶及行李箱插帶，無論健身、短途旅行，還是短期出差，都能輕鬆應付。

公事包推薦7. TUMI HARRISON Avondale Top Zip Brief 7,300港元

提及商務公事包，TUMI 幾乎是很多人心中「穩陣之選」。HARRISON 系列的 Avondale Top Zip Brief以極簡線條配合高度機能， 外型利落，配有皮革手挽及可拆式肩帶，頂部拉鍊開合，前方設有兩個直拉鍊口袋方便放卡套、手機。

內籠配置十分完整：加墊 Laptop 隔層（可放 15 吋 PC 或 16 吋 MacBook）、多個開放口袋、拉鍊袋、卡片格、筆插、Key leash，基本上你每天要帶出門的細碎物品都能各就各位。 還有招牌的 Add-a-Bag 行李插帶＋TUMI Tracer®，適合 2026 年仍然需要頻密出差、又不想為收納煩惱的你。

公事包推薦8. Croots Vintage Leather Laptop Bag“Black”699英鎊（約7,350港元）

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創立於 1978 年的英國手提包品牌 Croots，一向以英倫風格見稱。若你偏愛英倫味，又想入手一個能陪伴十年八載的公事包，Croots 英國製 Vintage Leather Laptop Bag 絕對值得不能錯過。包款採用植鞣皮革（Vegetable‑tanned leather），隨時間愈用愈有光澤，黑色皮革搭配紅色內襯，散發 Old Money 貴族氣質。容量方面可容納 15 吋 Laptop，內層加厚軟墊，對電腦的保護力比一般皮革公事包更高。外側設有兩個全幅拉鍊大口袋，方便分開收納文件或小物。

除了手挽設計，亦附有 1.5 吋可拆式尼龍肩帶，無論日常通勤，甚至有時假日當 Weekend Bag 亦無不可。

公事包推薦9. Paul Smith zip-fastening pocket briefcase 8,690港元

想要展現專業品味？Paul Smith 的 Black Straw-Grain Embossed Leather Double Zip Folio是一款低調但有細節的選擇。 採用牛皮並壓上 Straw-grain 紋理，近看有細膩質感，遠看則是乾淨俐落的黑色 folio，非常適合配襯西裝或恤衫，營造斯文又型格的都市型男氣質。

公事包推薦10. Montblanc Companion 長方形背包 20,600港元

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若你追求細膩質感，同時預算充足，不妨考慮 Montblanc Companion 長方形背包。設計靈感源自經典公事包，既可作為傳統背包使用，亦能橫向手提，瞬間化身為公事包。

這款長方形背包採用黑色粒面皮革製成，兼顧精緻質感與日常實用性。造型簡潔俐落，前置拉鍊袋方便快速取物；主隔層內設有可容納 13 吋 Laptop 的夾棉隔層、開放式口袋及兩個書寫工具環扣，無論日常通勤或短途商務旅行都能輕鬆應付。

公事包推薦11. FENDI Peekaboo ISeeU Medium 43,500港元

+ 1

FENDI Peekaboo ISeeU Medium 絕對是近年男士最矚目的奢華之選，作為Fendi的標誌性手袋系列，袋款以黑色Cuoio Romano小牛皮打造，保留標誌性的開口結構與金屬鎖扣，線條簡潔卻氣場強烈，手提上班瞬間提升整體造型。中型尺寸設計，能妥善收納日常必需品、文件及隨身小物皆可輕鬆容納。內籠隔層分明，方便整理。