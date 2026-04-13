SGA憑甚麼成NBA時尚王？從全黑皮革到工裝混搭　8套穿搭盡顯品味

NBA 2024-2025 賽季，奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）成功以 4:3 的戰績淘汰了在季後賽屢創絕殺奇蹟的印第安納溜馬（Indiana Pacers），拿下了隊史首座總冠軍。雷霆不只睽違 9 年成功重返西區冠軍賽，展現出驚人的年輕戰力與團隊默契，也成功為這座城市抱走了冠軍獎盃。



這支球隊的看板球星、靈魂人物 Shai Gilgeous-Alexander（以下簡稱 SGA），不僅穩定輸出扛起球隊，也順利拿下例行賽際 MVP 以及冠軍賽 Final MVP，在上賽季可說是最風光的辣個男人！

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而在球場外，SGA 的穿搭與品味更是受到許多人認可，他常常是攝影師的鏡頭焦點，也早已成為 NBA 的時尚領頭羊之一。而今回，我們就一起來看看 SGA 的 8 套私服造型，感受他如何用穿搭展現 MVP 等級的時尚品味！

NBA 雷霆一哥 SGA 私服穿搭解析

2018 年 NBA 選秀中，Shai Gilgeous-Alexander以第 11 順位被夏洛特黃蜂選中，隨後立即被交易至洛杉磯快艇展開職業生涯。經歷一個賽季的磨練後，他在 2019 年成為交易主體之一，被送往奧克拉荷馬雷霆，也正式開啟屬於自己的球隊核心之路。2021 年，SGA 與雷霆簽下 5 年 1.72 億美元的頂薪續約，確立了球隊建隊基石的地位，如今更成為聯盟最具代表性的年輕球星之一。

除了在球場上的全能表現持續吸引關注，SGA 在場下的穿搭風格同樣話題不斷。他以鮮明的比例掌控、前衛單品選擇與強烈個人特色，逐漸成為 NBA 新世代的時尚代表人物之一，不僅頻繁登上國際時尚媒體版面，也多次受邀接受專訪與品牌合作。接下來，就從八個不同面向切入，一起看看這位雷霆王牌如何透過日常私服展現獨樹一幟的穿搭態度。

1. 全黑酷帥就是基本盤

Shai 先前正式與 Canada Goose 合作，推出聯名系列，其中一款單品便是立體結構的羽絨背心。而時常著用全新黑色 one tone 的 SGA，就以 Canada Goose 的黑色羽絨背心搭配同色系破壞牛仔褲，整體廓形寬大卻俐落，加上黑色墨鏡與手鍊配件，呈現出冷靜又具侵略性的強大氣場。

值得一提的是，他也喜歡將自己的球鞋作為日常穿搭的一部分，因此手上與腳上也都可以看到 Coverse Shai 001 鞋款。這雙鞋的外型設計剛好也非常適合融入日常穿搭，SGA 或許在前期討論時，早就把「日常能搭配」列入球鞋設計條件之一，讓簽名鞋不只是場上戰靴，也能作為穿搭的一部分，時尚與實戰一次到位！

2.「全黑皮革套裝」用極簡把氣場開到最大

這套全黑造型的重點其實不在外套，而是在整體輪廓與細節的堆疊。SGA 以皮革質感的黑色外套搭配俐落黑褲，利用不同材質之間的光澤差異，讓全黑穿搭依然保有層次感與立體度。

這套全黑造型的重點其實不在外套，而是在整體輪廓與細節的堆疊。（IG@shai）

頭上戴著的 durag 成為造型中最關鍵的個人標誌，讓整體多了一點街頭文化的語言，同時也強化了他的辨識度。再加上墨鏡與簡潔配件的收斂，整體呈現出一種低調卻極具存在感的氣場——沒有誇張配色，卻靠輪廓、材質與態度，把「全黑」穿成一種極簡但很有份量的時尚宣言。

3.「亮紅色單品打造視覺亮點」用一雙鞋把全身記住

這套最精彩的亮點之一就是那雙亮紅色 Shai 001（好想要啊！）。

SGA 的整體穿搭其實偏簡約，利用灰色外套＋白色寬褲做出低調的層次感，打造很安全的底色後，運用 Burberry 經典格紋圍巾點綴出亮點之處，並把整體氛圍營造出英倫質感；最後，SGA 再利用亮紅色鞋款直接把最大焦點帶出。從「舒服的冬日層次」瞬間變成「有態度的穿搭宣言」。

4. 全套 Levi's 578 Baggy 丹寧造型

這套造型是 SGA 與 Levi’s《Behind Every Original》企劃中相當具代表性的穿搭，他以全套 578 Baggy 系列丹寧外套與寬鬆牛仔褲亮相，水洗灰色調搭配寬版輪廓，營造出濃厚的復古街頭氛圍。

整體造型的最大亮點在於那雙紅色皮革手套，在低飽和的丹寧色系中顯得格外搶眼，瞬間拉出視覺記憶點，也讓整體穿搭更有層次與個性。

5. 色塊運動外套＋寬褲 / 把休閒穿出都會比例

這套的關鍵是「運動外套」被他穿得很不像運動外套，黑、卡其、米白的 V 字色塊把上半身切出俐落線條，裡面再用白襯衫補一點正式感；而下身選擇帶垂墜感的寬版西裝褲，呼應著內搭襯衫的正式感，褲管寬大的落在鞋面上，讓走路時也有份量感。

這套的關鍵是「運動外套」被他穿得很不像運動外套（IG@shai）

整體像是把 Smart Casual 做得更自然、更有態度；最後用也呼應外套上卡其色部分的 Shai 001 鞋款收尾，讓視覺乾淨、耐看，營造出很 SGA 式的城市穿搭。

6. 軍綠飛行外套＋迷彩破壞 / 用衝突感做出張力

這套穿搭 SGA 把綠色與軍裝風格當成主要元素去發揮，軍綠 MA-1 外套直接給出硬派氣場，手臂那條淺色臂章細節很像在提醒你——這不是一般素色外套，而是有故事的單品。

這套穿搭 SGA 把綠色與軍裝風格當成主要元素去發揮。（IG@shai）

更狠的是下身迷彩褲還帶破壞與抽鬚，粗糙質地跟外套的光澤面料對撞，更顯層次；鞋子也走同樣路線，厚實、耐操、偏戶外的輪廓把整體的風格變得更加完整，不會變成只有時髦，還多了點戰術感與街頭生命力。

7.「白襯衫＋寬西褲」把基本款穿到像高級訂製

這套穿搭以基本為主調，但越基本越考驗功力，包含剪裁或是合身度等等。SGA 將上身以白襯衫呈現出乾淨的核心，袖子與衣身沒有多餘花樣，讓視線集中在版型與質感；而下身用寬版黑色西褲把步伐帶出流動感，也做出黑白的對比。

這套穿搭以基本為主調，但越基本越考驗功力，包含剪裁或是合身度等等。（IG@shai）

配件也很精準，Chrome Hearts 毛帽選用介於黑白之間的灰色，讓顏色有跳脫但也不過於突兀；墨鏡也替整體穿搭帶來更多個性，最後再同樣用最愛的 Shai 001 沙漠色鞋款把黑白對比柔化，整體就是那種「以為是隨便穿，但其實細節都有打理好」的模樣。

8. 丹寧與工裝混搭，詮釋當紅巴恩風格

這套造型展現了 Shai 對當下流行趨勢的掌握力。從厚磅刷舊牛仔褲、麂皮拼接工裝外套到復古卡車帽，每個元素都呼應近年興起的「巴恩風格」（Barnfit）一種結合美式農場風、復古工裝與戶外調性的穿搭語言。

這套造型展現了 Shai 對當下流行趨勢的掌握力。（IG@shai）

腳上他依舊選擇穿上自己的 Converse 簽名鞋，讓整體造型不只融合流行趨勢，也再次證明他的球鞋設計早就考慮到日常穿搭的延伸性，實穿又有型，編輯看了都想立刻入手一雙！

在球場上，Shai Gilgeous-Alexander 是雷霆的進攻核心；在場下，他則逐漸成為新世代 NBA 穿搭代表之一。從寬鬆輪廓、層次堆疊到大膽單品點綴，SGA 的私服風格始終維持著一種介於街頭與時裝之間的平衡感，也讓他不只是一名球星，同時可以說是行走的風格指標。

隨著與 Levi’s《Behind Every Original》企劃的合作曝光，他的時尚影響力也正持續往更高層次擴張。可以預見的是，未來無論是在球場還是伸展台之外，SGA 都很可能持續以自己的方式，重新定義 NBA 球員的穿搭想像。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】