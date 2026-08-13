Topps推出「美斯幫耶馬沖涼」球員卡　從浴盆到世界盃的世代傳承

2026 FIFA 世界盃足球賽順利落幕，知名球員卡品牌Topps馬上宣布，將推出全球僅有1張的冠軍對決組合美斯（Lionel Messi）與耶馬（Lamine Yamal）「澡盆照」球員卡，消息曝光後立刻引起足球收藏圈熱議，更有不少球迷直呼：「這可能是足球史上最有故事的一張球員卡。」



本次世界盃冠軍戰因澡盆照掀起話題，更被譽為「澡盆之戰」。2007年，時年僅20歲、還只是巴塞隆拿新星的Lionel Messi，受邀參與UNICEF與《Diario Sport》合作的慈善月曆拍攝，而他在拍攝中抱著的正是西班牙新星Lamine Yamal，這個「世代傳承」意味濃厚的照片，也成為足球史上的傳奇經典。

Topps將這張經典「澡盆照」製作成全球僅一張的1-of-1球員卡，再次讓這段故事成為焦點。（X@Topps）

美斯和耶馬神之巧合的世代傳承👇👇👇

西班牙與阿根廷於決賽正面交鋒，39歲的美斯帶領衛冕軍挑戰生涯最後一座世界盃冠軍，而首次參賽的19歲耶馬則率領西班牙一路闖進決賽。最終，西班牙成功奪冠，賽後兩人在球場中央深情相擁，從19年前澡盆中的嬰兒與青年球星，到世界盃決賽舞台上的兩代傳奇，這一幕也被無數球迷視為足球史上最美的世代傳承。

如今，Topps將這張經典「澡盆照」製作成全球僅一張的1-of-1球員卡，再次讓這段故事成為焦點。官方更在社群寫下：

如果你打開卡包，抽到這張世界唯一的球員卡，你會有甚麼反應？如果還有美斯與耶馬的雙人簽名版本呢？

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