世界盃2026｜耶馬3歲弟弟再次搶鏡 最強福星擁抱哥哥大騷球技
撰文：胡卉忻
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西班牙在世界盃決賽擊敗阿根廷，第二次捧起冠軍獎盃，在狂歡慶典中，西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）固然是主角，他的3歲弟弟Keyne再次成為焦點，兩兄弟的互動吸引無數攝影師鏡頭，Keyne更是連續在歐洲國家盃和世界盃見證哥哥奪冠的小福星。
耶馬的媽媽、繼父和同母異父弟弟Keyne，以及一眾耶馬的童年摯友到場觀看決賽，頒獎典禮後， 3歲的Keyne走進球場，西班牙工作人員剪下費倫托利斯（Ferran Torres）攻破的龍門網，將一小塊送給Keyne，他隨即用奶音高喊哥哥名字「Lamine」，拔腿跑去將這份極具紀念價值的球網扔給耶馬。耶馬看到弟弟跑來，立刻張開雙臂送上擁抱，這一幕融化了無數球迷的心。
在場人士無一不被Keyne「收服」，保安人員面帶微笑與他擊掌，並將保安帽戴在Keyne的頭上。在球場「放電」後，累極的Keyne依偎在耶馬懷中，撒嬌要哥哥餵水，一會兒又在草皮上「放飛自我」躺下翻滾。
場邊鏡頭更捕捉到Keyne大騷球技，大膽與尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）「一對一」，並射穿尼高拉斯「十指關」，讓人開始想像Keyne長大成為下一個耶馬。
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