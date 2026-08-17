2026腕錶趨勢｜天然寶石錶盤成收藏大熱　「寶石玄學」引領新潮流

每年「鐘錶與奇蹟」展，我們都會觀察流行趨勢的變化。今年，小錶徑「正裝錶」在「中性風格」加持下越發強勢，繼續引領時尚；漸變色盤面設計，品牌和錶款數量都在變少，說明這類審美已開始退潮。



以多彩之姿被資深玩家們深愛的礦物寶石錶盤，氣勢如虹，色彩開始從錶盤延伸至錶殼、錶鏈，還有更為新穎的佩戴方式推出，比如吊墜錶、懷錶、珠寶手鐲錶等，已然成為鐘錶行業一個新風尚。

儘管各家稱呼不同，有稱「硬質寶石」、有稱「玉石」、有稱「裝飾寶石」，但它們指向相同，我們取地質學上最原本的稱謂「礦物寶石」。

礦石能量玄學也席捲至製錶領域，「生命力與保護之石」「智慧與專注之石」「幸運機遇與能量療愈之石」……就像星座命理一樣，「能量石」概念也可以增加腕錶與人的互動，加強腕錶與人的關係。

1. Piaget伯爵

1963年伯爵就開始將青金石、綠松石、虎眼石等引入錶盤，與貴金屬金工工藝融合，這些華美腕錶吸引一眾社會名流成為隨後誕生的Piaget Society的座上賓。

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伯爵一直堅持使用豐富多彩的礦物寶石創作，譬如華彩耀目的Limelight Gala系列。正如伯爵首席營銷官Cynthia Tabet在接受我們採訪時所說：「礦物寶石錶盤本來就是伯爵的標誌性特色之一」。

基於這一理念，這些年伯爵不斷追溯上世紀60、70年代開始的色彩探索，從品牌歷史檔案中汲取美學精髓作為創作靈感。

特別是伯爵以藝術家安迪·沃霍爾（Andy Warhol）收藏的一枚枕形錶款為原型，推出搭載各種礦物寶石錶盤的藝術家同名系列，將那個腕錶的「黃金時代」帶回到現代。

今年伯爵更是以「Art of Colour 色彩之藝」為主題，將礦物寶石貫穿所有年度新品，從安迪·沃霍爾系列到POLO 79， 從Altiplano至臻超薄系列到Sixtie鎏金悦影系列，還有高級珠寶腕錶，等等。

安迪·沃霍爾系列繼續扛起大旗，有金色古銅輝石、藍色石英、棕紅色牛眼石等錶盤作品。甚至在只有2毫米厚的Altiplano至臻超薄Ultimate Concept陀飛輪腕錶上，伯爵也以棕色虎眼石鑲嵌裝飾。

墜飾時計Swinging Pebbles是全新作品，鵝卵石外形靈感來自伯爵檔案中的一枚懷錶，伯爵把它以吊墜錶形式再現，運用了虎眼石、鉻雲母和彼得石，造型和色彩都非常吸引人。

還有一枚「Shapes of Extraleganza奢雅之形」高級珠寶系列Kaleidoscope Lights繽紛虹彩主題腕錶，使用了28種礦物寶石拼鑲錶盤，如同太陽射出萬道光芒。Cynthia Tabet認為色彩是伯爵的重要標籤，與「超薄」「金工工藝」一樣，是品牌與眾不同的地方。

她認為伯爵的色彩「不是低調含蓄，而是鮮明有活力。」伯爵大量運用色彩對比，並選用富有生命力、天然紋理的寶石。

她指着一枚採用藍色石英錶盤的18K黃金Polo腕錶告訴我，

伯爵運用的藍不是單調的藍，從中你能看到天然紋理，並感受到能量。

發布新作的同時，伯爵還展出了一批1970年代的古董錶，包括孔雀石、歐泊石、青金石、虎眼石、紅玉髓等，展現那個「黃金年代」的蓬勃活力，也呼應今天創作的根源。

2. Rolex勞力士

勞力士紀念「蠔式」誕生100年，大眾關注點都是蠔式恆動，勞力士也把「100 Years」標籤放在了一枚金配鋼蠔式恆動腕錶上。

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「蠔式」概念，是指具有防水防塵性能的蠔式殼形，並不特指蠔式恆動系列。今年所有搭配蠔式殼形的勞力士腕錶，其實都算紀念作。

細看配置你就會發現，最重磅的紀念作，是一枚全新18K紀念型金（Jubilee Gold）星期日曆腕錶（簡稱DD），搭配綠色錶盤——金配綠——勞力士永遠的塔尖。

且還不是普通的「金配綠」。金，是18K紀念型金，全新配方，繼「永恆玫瑰金」後，勞力士再次賦予名稱，重要意義不需多言。綠，來自東陵石，一種天然石英質礦物寶石，具有「砂金效應」。

點綴深綠波點的淺綠色東陵石錶盤，與淡粉金色的錶殼相搭配，成就了勞力士「金配綠」的全新組合。以礦物寶石為錶盤是DD的傳統，1956年誕生以來，不同礦物寶石的DD一直都是勞力士擁躉們的心頭好。

此外，勞力士還給蠔式恆動28和34毫米錶款增加了全貴金屬配置，並採用漆面盤，加分項還有3、6、9點位的礦物寶石時標：藍漆盤使用藍線石，綠漆盤搭配血石（綠底紅紋）——以能量之石點睛。

3. Audemars Piguet愛彼

2026年錶展，愛彼只做了一件事：正式推出Atelier des Établisseurs（AE） 協作製錶工坊項目。 自18世紀起，Établissage分工協作模式就是瑞士製錶傳統。

與此前聚焦自身研發功力的RD項目不同，AE模式將結合行業內珍稀傳統工藝，融入愛彼技術實力，以手工技藝打造別具一格的時計。

愛彼首次帶來三款作品，其中有兩款運用了大量礦物寶石裝飾。

首款為「Établisseurs Galets 鵝卵拾光」腕錶，創作靈感汲取自汝山谷的自然景緻，錶盤和鏈節上鑲嵌不規則的橢圓形礦物寶石，表達汝山谷潺潺溪水流動的景象。

愛彼沒有標明具體材質，從顏色和紋理判斷，藍色應該是綠松石，棕色應該為虎眼石。

第二款「Établisseurs Nomade 漫行者」懷錶，致敬多用途時計創作傳統，它可隨身攜帶作為懷錶，也可以轉換成座鐘立於書桌。

鏤空機芯的錶橋作為時標，並延伸構成外層錶盤的骨架，鑲嵌礦物寶石裝飾；懷錶錶殼鑲嵌多面切割造型的礦物寶石，並手工打磨拋光，契合錶殼的造型和裝飾風格。這枚作品的礦物寶石組合是隕石與縞瑪瑙。

愛彼錶示，這兩款作品將分別推出五枚，每枚採用不同礦物寶石的組合。AE項目聚焦傳統手工技藝，產量稀少，這也將在礦物寶石流行趨勢中，注入永恆的收藏價值。

4. Bulgari寶格麗

對於兼具珠寶與腕錶身份的寶格麗而言，運用礦物寶石自然也是得心應手。

寶格麗今年在歷史檔案中尋找靈感，將「金與精鋼」概念帶回當代，以金與精鋼融合的創意推出了一套Serpenti Tubogas Studs膠囊腕錶。

寶格麗還選用礦物寶石與珍珠母貝作為錶盤，與錶殼材質進行搭配：紅玉髓搭配暖色系18K黃金，藍色方鈉石在紅金與精鋼組合中調和配色，而綠色孔雀石和白色母貝則融入冷冽的精鋼之中。

珍珠母貝雖非礦物，但其質地與天然礦物相似，就像珍珠常與貴寶石一同用於珠寶創作，母貝也是一種常用的錶盤材質。

5. Cartier卡地亞

卡地亞今年的重點仍是造型腕錶，特別是CP系列迎來第十篇章：三枚鉑金錶殼腕錶，以及三枚La Collection主題18K黃金款腕錶，吸引了人們的目光。

其實，卡地亞今年還推出了全新金屬錶鏈版本的Santos-Dumont腕錶。其15排細密鏈節設計非常柔軟服帖，呈現復古的正裝錶風格，更適合日常佩戴。

其中一枚18K黃金款式也選用了礦物寶石錶盤——金色黑曜石。在心靈療愈領域，黑曜石被認為具有「強大的辟邪擋煞、吸收負能量的能力」，在今天的礦物寶石能量玄學裏深受喜愛。

6. Chopard蕭邦

礦物寶石運用於腕錶，另一個不得不說的品牌，便是蕭邦。作為兼具珠寶腕錶雙重屬性的奢華品牌，蕭邦在女性腕錶以及高級珠寶錶中，經常運用礦物寶石。

去年蕭邦就曾在L'Heure du Diamant鑽時詩翩系列下，推出了一套以珍珠母貝與11種不同礦物寶石打造的「珍貴時光」腕錶套裝，12枚腕錶象徵一天12個小時，一年12個月，以及12生肖輪迴。蕭邦詳細給出了每種礦物寶石對應的美好內涵和能量寓意。

今年，蕭邦推出了一款黑色縞瑪瑙錶盤的鑽時詩翩新作；珍珠母貝材質則被運用在Happy Hearts腕錶中。

7. ZENITH真力時

真力時去年推出了G.F.J.創始人系列，作為品牌頂級的正裝錶，內部搭載曾屢獲天文台獎、頗受業界好評的Calibre 135型傳奇機芯。

古典機芯、小三針佈局、貴金屬——G.F.J.系列正是小錶徑正裝錶風潮的一員。

今年，真力時為G.F.J.系列新增兩枚新品，一枚18K黃金款搭載血石錶盤（與黃金蠔式恆動的時標材質一致），深綠底色中透出一抹紅色石紋；一枚鉭金屬錶殼款式，搭配黑色縞瑪瑙錶盤。

8. Montblanc萬寶龍

萬寶龍在錶展之前推出了2026年度新品。冰川系列潛水腕錶中，一枚採自勃朗峰山脈的石化木薄片被定格為錶盤，留下了數千年地質演化的獨特印記。

嚴格來說，石化木並非單一的礦物寶石，而是木質經過長期地質作用礦化形成的一種化石。其有機質已基本被無機礦物所替代，從成分和硬度上看與石英質寶石十分相似，因此也常被用作錶盤材質。

在礦物寶石能量玄學流行的當下，品牌們爭相擁抱天然礦物寶石，這與消費者迷戀礦物寶石裏蘊藏的神秘能量和美好寓意密切相關。

當然，天然礦物寶石本身獨一無二的紋理也滿足了人們對個性和差異化的追求。而且天然礦物寶石種類豐富、色彩斑斕，更給人們帶去好心情。

【本文獲「盧曦採訪手記」授權轉載，微信公眾號：lucyonair】