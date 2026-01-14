OMEGA推出少見「反熊貓色」！兩款全新Speedmaster Moonwatch登場

OMEGA推出全新「反熊貓色Reverse Panda」的兩款Speedmaster Moonwatch全新腕表。這兩款全新腕表錶徑42mm，分別以不銹鋼及18K Moonshin Gold精心打造，雖然輪廓依舊，但用上了較少見的黑底白小圓盤設計，重新演繹這款OMEGA標誌性經典設計。



值得留意的是，以往現有的白面或黑面Speedmaster Moonwatch均是單層式結構，今次改為階梯式雙層設計，上層為黑漆主錶盤，下層則是白層副錶盤，形成鮮明對比；兩層分別各自進行塗漆和光漆處理的工序，其中上層黑色盤上色後更經反覆塗上20層亮漆，以確保整個漆面光面效果統一，可見OMEGA設計團隊追求完美的巧思。

兩款新錶主錶面用上了白色轉印分鐘走圈，而小錶盤則採用黑色轉印分鐘走圈，以「Reverse Panda」設計突顯美感，亦令顯示也更清晰易讀。至於42mm錶殼搭配黑色陶瓷錶圈環，測速刻度則以白色琺瑯填入，完美烘襯黑白雙色的表面；指針與時標則經過Super-LumiNova夜光塗層處理，確保閱讀清晰度。

腕表正面鑲設盒形藍寶石水晶鏡面，還具備防磨損和防反光功能。腕表襯上標準月球表款式的光面-磨砂表鏈帶，採用歐米茄的專利調校系統，佩戴舒適方便。

兩款全新42mm腕表分別用上不銹鋼及18K Moonshine Gold打造，後者為OMEGA自家研發的耐用黃金合金材質，表面的時分針、小表盤指針和小時刻度均以18K Moonshine™ Gold鑄造，經白色夜光塗層處理，中央鑲設物理氣化沉積（PVD）Moonshine™ Gold中置計時表指針。

機芯方面，兩款新錶均內置OMEGA 3861 Co-Axial Master Chronometer機芯，以最先進技術復刻曾經隨同美國太空總署太空人登月的321機芯，機械性能超卓，可提供五年保養。兩款腕表達到Master Chronometer級別，通過瑞士鐘表業最嚴格的精確度、性能及防磁效能認證。