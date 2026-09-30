Grand Seiko SBGW325手動上鍊機芯＋藍染鱷魚皮帶　全球限量600枚

Grand Seiko最新推出Elegance系列SBGW325限量版腕錶，預計於2026年10月起在全球Grand Seiko專門店（Grand Seiko Boutiques）獨家發售，全球僅發行600枚。新作以37.3毫米的精緻正裝黃金比例，向2001年品牌首款搭載9S54手動上鍊機芯的經典腕錶SBGW003致敬。



今次錶款不僅完美重現當時標誌性的立體阿拉伯數字時標，更融入日本傳統「Hon-ai（本藍）」天然藍染工藝，將深邃的海軍藍色調延伸至鱷魚皮錶帶上，展現日本頂級製錶與國寶級傳統工藝的完美融合。

AP震撼聯乘Swatch！網民猜想聯名錶款Royal Pop可懷錶腕錶兩用？

Grand Seiko SBGW325採用直徑37.3毫米、厚度11.7毫米的圓潤比例，搭配錶耳至錶耳長度（Lug-to-lug）44.3毫米。。（Grand Seiko官網圖片）

新作以37.3毫米的精緻正裝黃金比例，向2001年品牌首款搭載9S54手動上鍊機芯的經典腕錶SBGW003致敬。（Grand Seiko官網圖片）

古典正裝比例Zaratsu拋光展現無變形稜線

Grand Seiko SBGW325延續品牌早期正裝腕錶的古典美學，採用直徑37.3毫米、厚度11.7毫米的圓潤比例，搭配錶耳至錶耳長度（Lug-to-lug）44.3毫米。。看似洗練圓潤的錶殼，其錶耳線條特別融入俐落的斜切立體刻面，並向外緣順暢延展，透過品牌招牌的Zaratsu（ザラツ）超鏡面拋光技術打磨，使金屬表面呈現無變形的鏡面光澤與俐落稜線，在不同光線折射下展現豐富的層次變化。

Grand Seiko SBGW325延續品牌首款腕錶的古典美學，採用直徑37.3毫米、厚度11.7毫米的圓潤比例，搭配錶耳至錶耳長度（Lug-to-lug）44.3毫米。（Grand Seiko官網圖片）

Grand Seiko SBGW325看似簡約的錶殼在錶耳處加入了精巧的斜面設計，並向末端逐漸展寬。（Grand Seiko官網圖片）

透過品牌招牌的Zaratsu超鏡面拋光技術打磨，使金屬表面呈現無變形的鏡面光澤與俐落稜線，在不同光線折射下展現豐富的層次變化。（Grand Seiko官網圖片）

深邃海軍藍錶盤 重現2001年經典立體數字

錶盤採用深邃的海軍藍色，靈感取材自日本傳統藍染文化。錶盤上特別採用大膽隆起的立體阿拉伯數字時標，此獨特字體由品牌前設計總監小杉信弘設計，完美重現了2001年首款9S手動機芯腕錶SBGW003的原汁原味細節。立體數字與深藍色底板形成鮮明對比，顯著提升了閱讀時間的清晰度與空間感。

錶盤上特別採用大膽隆起的立體阿拉伯數字時標，此獨特字體由品牌前設計總監小杉信弘設計，完美重現了2001年首款9S手動機芯腕錶SBGW003的原汁原味細節。（Grand Seiko官網圖片）

日本國寶級天然藍染工藝Hon-ai鱷魚皮錶帶細節

除了錶盤自身的色彩變化，Grand Seiko今次在錶帶工藝上也極具心思，隨錶配置的皮革錶帶採用日本傳統「Hon-ai（天然藍染）」技法染製，由熟練的日本工匠經過多道繁複且耗時的手工染色工序，讓鱷魚皮呈現出飽滿濃郁的海軍藍色調，與錶盤色彩互相呼應。此外，錶盒內亦額外附贈一條可供替換的灰色牛皮錶帶，讓佩戴者可根據日常穿搭風格自由切換。

隨錶附送的皮革錶帶採用日本傳統「Hon-ai（天然藍染）」技法染製，由熟練的日本工匠經過多道繁複且耗時的手工染色工序，讓鱷魚皮呈現出飽滿濃郁的海軍藍色調，與錶盤色彩互相呼應。（Grand Seiko官網圖片）

Grand Seiko SBGW325搭載品牌著名的9S64手動上鍊機械機芯。（Grand Seiko官網圖片）

搭載9S64手動上鍊機芯 提供72小時動力儲存

在機芯性能方面，Grand Seiko SBGW325搭載品牌著名的9S64手動上鍊機械機芯。該機芯擁有高達72小時的長效動力儲存，即使在周末放下，周一重新佩戴時依然能精準運作。9S64機芯經過6個方位與3種溫度的嚴格測試，平均日差保持在+5秒至-3秒的高標準精準度，而透明底蓋上刻有「LIMITED EDITION」限量字樣與專屬獨立編號，凸顯其收藏價值。