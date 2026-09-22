職場新人第1隻正裝錶怎麼選？MIDO浪琴Tissot等4款性價比之選盤點

9月對於學生時代一直是充滿期望的月份，既意味著新生升學的嶄新開端，也代表著一批年輕人告別校園、正式踏入職場，開啟人生全新階段。而一枚質感得體、適配全場景的腕錶，便是適配身份過渡、低調提升氣質的絕佳配飾。



本次精選四款2萬以內優質腕錶，覆蓋不同預算與風格，兼顧顏值、實用性與性價比，無論是學生日常佩戴，還是職場新人通勤穿搭，都是不出錯的優選。

1. Longines浪琴名匠系列手錶

Longines浪琴是多數錶友踏入機械腕錶世界的入門首選，在正裝錶的選購清單中，它也總是榜上有名。品牌產品線選擇十分豐富，既有主打商務格調的名匠系列，也有運動風格鮮明的康卡斯（HydroConquest）系列，還有復古風味十足的飛行員計時腕錶。對於初入職場、或是第一次選購浪琴的錶友，經典名匠正裝錶永遠是穩妥之選。

前段時間名匠系列推出全新升級款腕錶，公價控制在2萬元以內，綜合配置與質感大幅升級，性價比拉滿，堪稱入門正裝錶的標杆之作，極具入手價值。

Longines浪琴名匠系列手錶。（Longines官網）

Longines浪琴名匠系列全新升級款手錶，綜合配置與質感大幅升級▼▼▼

錶殼造型首次對2005年以來的經典名匠造型進行優化，錶耳線條更利落，從視覺上來看更加幹練。錶盤採用深藍色的麥粒紋，這一經典紋樣呈現豐富層次與細膩質感。

3點位設置日曆窗，便於日常使用。時標升級為立體的銀色時標，讓盤面整體效果更加立體並且有層次感。

新增的41毫米錶徑更適合亞洲人的手腕尺寸，對於小手腕來說不會晃盪，大手腕佩戴也不會顯得小氣。9.5毫米厚度對於正裝錶來說也是「正好」的厚度，能夠輕鬆的滑進西裝和襯衫袖口內。通勤長時間佩戴也不會有過重的佩戴感。

機芯選擇的是浪琴Cal.L888.5自動機芯，25200每小時振盪次數，配有單晶硅擺輪遊絲，72小時長動儲。機芯足夠穩定，並且省心。

2. Union Glashütte宇聯維羅Viro系列手錶

德系腕錶雖然不算熱門款，但Union Glashütte宇聯錶在萬元級別來說非常能打。作為正統的德系腕錶，Union Glashütte宇聯錶將德系製造的嚴謹刻進品牌基因中。

這枚維羅（Viro）系列的正裝錶在錶盤顏色上提供四種選擇，經典的黑、白以及綠色和藍色錶盤，即使是彩色錶盤，但偏深的調色依舊有著正裝錶的正式感。

Union Glashütte宇聯維羅（Viro）系列的正裝錶在錶盤顏色上提供四種選擇。（Union Glashütte官網）

Union Glashütte Viro系列手錶錶盤顏色有四種選擇▼▼▼

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錶盤相當簡約，12點位印有品牌標識，6點位為日曆窗。黑色和白色盤面採用噴砂，呈現出細膩的顆粒質感。藍色和綠色盤面則是採用太陽放射紋，在陽光下呈現細膩光澤感。

39毫米是正裝錶的經典錶徑，也契合當下回潮的小錶徑審美。9.25毫米的纖薄厚度，佩戴西裝時腕錶可從容收納於袖口之下，不會出現卡袖問題，佩戴體驗與實用表現兼備。119克的錶身重量，即便長時間日常佩戴也無明顯負重感，對剛入坑機械腕錶的入門藏家十分友好，通勤上手毫無壓腕負擔。

機芯搭載的是UNG-07.S1自動機芯，25200每小時振盪次數，配有硅質遊絲，能夠有效降低磁場對於腕錶精準度的影響，動儲為60小時。值得一提的是，Union Glashütte宇聯錶的機芯遵循格拉蘇蒂製錶傳統，我們能看到夾板上的格拉蘇蒂柱狀紋，以及鏤空自動擺陀上刻有品牌標識，德味滿滿。

3. Mido美度雙瞳系列手錶

再來看萬元內預算的選擇，Mido美度在近兩年推出了不少適合通勤，且性價比頗高的腕錶選擇。像這枚雙瞳系列腕錶，在盤面佈局與泰格豪雅的卡萊拉星期日曆腕錶在佈局上相似度很高，是不錯的平替選擇。

腕錶提供白、灰、綠、藍四種錶盤配色，可以看出這幾個盤面選擇已然成為正裝錶的經典選擇。盤面佈局上，在3點位置設置日曆窗和星期顯示，滿足日常的使用需求。錶盤整體簡約大氣，又能滿足日常的使用。

Mido美度雙瞳系列手錶。（Mido官網）

Mido美度雙瞳系列腕錶提供白、灰、綠、藍四種錶盤配色▼▼▼

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在材質上，提供精鋼和PVD鍍金材質，如果想在萬元內購入一枚貴金屬材質腕錶，那麼鍍金是不錯的選擇。一眼看上去足夠奢華，但價格依舊控制在萬元內，並且重量輕便不影響日常的佩戴。

尺寸上，40毫米黃金尺寸，對於絕大多數亞洲男士的腕圍都適配，日常休閒佩戴或通勤選擇都不出錯。

機芯搭載的是ETA經典的80機芯，21600每小時振盪次數，配備硅遊絲，動力儲備長達80小時。背透可以欣賞到機芯的轉動，機芯打磨屬於萬元級別的中規中矩打磨。

4. Tissot天梭力洛克系列手錶

最後一隻腕錶，對於預算比較低的錶友來說非常適合，五千不到的價格就可以拿下機械腕錶，還得看Tissot天梭。相信很多錶友都有一枚腕錶收藏來自Tissot天梭，畢竟數千元左右的價格，有著國民辨識度，是不錯的入門之選。

Tissot天梭腕錶款式琳琅滿目、覆蓋全場景，而在正裝錶賽道中，力洛克系列始終是無可替代的經典。這枚腕錶完整延續系列經典基因，復古感滿滿。標誌性的葉形柳葉指針、復古羅馬刻度搭配精緻巴黎飾釘紋錶盤，是力洛克專屬的經典符號，歷經市場多年考驗，依舊經久耐看、不過時。深藍色錶盤典雅靜謐，色調沉穩高級，褪去張揚浮誇，自帶温潤內斂的商務氣質，適配學生日常、職場通勤等多種場景。

Tissot力洛克系列腕錶。（TISSOT官網）

Tissot天梭力洛克系列腕錶是正裝錶中的經典▼▼▼

腕錶搭載39.3毫米黃金小錶徑，完美契合當下小錶徑審美，上手輕盈協調，不厚重、不突兀。9.75毫米的纖薄錶殼厚度，貼合手腕曲線，無卡袖困擾，日常長時間佩戴舒適無負擔。

機芯同樣搭載ETA 80自動機械機芯，每小時21600次振頻，走時穩定精準、調校省心，同時擁有80小時超長動力儲備，周末閒置無需上鍊，完美適配懶人佩戴習慣。

總的來說，兩萬以內想要選到一枚靠譜的正裝機械錶，選擇空間已經相當充裕。無論你的預算是五千還是接近兩萬，都能找到兼顧顏值、佩戴體驗與機芯素質的錶款。對於學生與職場新人，腕錶不必用來炫耀，得體耐看、適配日常才是王道。希望這份清單，可以幫你找到屬於自己的第一隻正裝腕錶。

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】