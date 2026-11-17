隨著漫威電影《復仇者聯盟5：末日降臨》（又稱《復仇者聯盟：末日之戰》）即將登場，長年與Marvel合作的adidas也正在預熱全新的聯乘鞋款。



近日NBA明尼蘇達木狼球星Anthony Edwards在宣布第二屆「Believe That Awards」年度獎項活動時，意外公開全新adidas Anthony Edwards 3「Dr. Doom」配色，以漫威經典反派「末日博士」為設計靈感，將角色極具辨識度的綠色戰袍與金屬盔甲融入球鞋之中，消息曝光後立刻引起鞋迷關注。

Marvel x adidas AE 3「Dr. Doom」（YouTube@Anthony Edwards視頻截圖）

更多adidas Anthony Edwards 3「Dr. Doom」球鞋細節👇👇👇

+ 1

此次曝光的adidas AE 3「Dr. Doom」，整體以末日博士標誌性的深綠色作為主視覺，鞋頭與後跟則加入銀色細節，呼應角色身上的金屬盔甲。最吸睛的設計莫過於鞋舌位置，原本的AE個人標誌被末日博士肖像取代，進一步強化漫威反派的主題特色，後跟拉環也點綴金色細節，讓整雙鞋更具角色辨識度。

值得一提的是，這雙鞋也入圍Anthony Edwards第二屆Believe That Awards的「Sneaker of the Year」候選名單，將與AE Mule、AE Superstar、Believe That 1以及AE 2 Hellstar等鞋款一同角逐年度球鞋殊榮。

隨著《復仇者聯盟5：末日降臨》預計於2026年12月18日上映，adidas也正準備推出更多超級英雄主題鞋款，讓這雙AE 3「Dr. Doom」的登場時機格外引人聯想。不過，實際發售日期、售價與販售通路皆尚未公布。

延伸閱讀：

《泥面人》「最後一幕」藏超毛反轉！DC新片5大彩蛋一次看 蝙蝠俠沒現身原因曝光

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】