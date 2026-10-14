復仇者聯盟5｜謝洛美維納證實「鷹眼」缺席　幽默調侃：無我必輸

漫威宇宙（MCU）備受期待的《復仇者聯盟：末日降臨》，將於12月16日全港上映，開拍以來陣容一直備受關注，除了新面孔外，經典角色「美國隊長」、「雷神托爾」都會回鍋，但身為初代復仇者聯盟核心成員的「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）卻確定缺席！他日前公開受訪明確證實，漫威並沒有邀他演出，幽默表示因為漫威這次沒找他，「復仇者聯盟這次大概會輸！」



謝洛美維納日前現身在英國舉辦的動漫活動，影迷詢問他是否會在續作中重披戰袍繼續演「鷹眼」，他立刻否認表示，打趣表示：「不不不，那部裡面沒有我，我沒有演出，所以你們知道的，復仇者聯盟這次恐怕會輸...他們根本沒打電話給我，所以這全是他們的錯，他們輸定了！」將矛頭指向漫威高層。

謝洛美維納在Marvel系列電影飾演「鷹眼」（《復仇者聯盟》劇照）

「鷹眼」謝洛美維納無緣回歸《復仇者聯盟5》 點擊圖輯回顧他以往的精彩演出：

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雖然無緣在片中發揮作用，但他仍對續作的上映非常興奮，維納過去曾在《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》以及《終局之戰》等多部漫威宇宙電影中飾演「鷹眼」，也在《雷神索爾》與《美國隊長3：英雄內戰》中客串，是元老級超級英雄之一。

事實上，謝洛美維納在2023年遭遇嚴重意外，被重達1.4萬磅（約6.5公噸）的除雪車碾過身體，導致有8根肋骨多處骨折、右膝、雙腳踝、左小腿腓骨、右鎖骨及肩膀等多處重傷，一度面臨生命危險。幸好經過長期的努力復健，2025年受訪時就透露身體復原良好，完全有能力且隨時準備好為漫威電影親自上陣完成特技動作。

他也在受訪中提到能夠回到復仇者聯盟總是很高興，也很愛那群夥伴。「我的身體已經準備好面對這樣的挑戰了，雖然不知道大家想不想看我穿緊身衣，但我的身材穿上去一定會很好看。」

不過，謝洛美維納最後一次現身是於2021年在Disney+播出的個人影集《鷹眼》，不過當時就已經由希莉史丹菲（Hailee Steinfeld）擔綱的「女鷹眼」接下傳承重任，如今又沒演出《復5》，外界紛紛猜測他的戲份是否已經劃下句點。

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