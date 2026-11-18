最近黃仁勳過去的照片一張張被網友翻出來，這次意外成為焦點的不是黑色皮衣，而是他的鞋櫃。X上的Menswear評論者Derek Guy日前轉發一張據稱拍攝於黃仁勳家中的舊照，木質地板旁整整齊齊排滿十多雙鞋，其中大量都是帶有「怪獸眼睛」、金屬尖刺等標誌性細節的FENDI Monster／Buggies系列。



仔細看還會發現，前景那一列根本不是全部，旁邊椅子底下另外還塞著第二排高筒與球鞋，保守估計照片中就有約15雙上下。

Derek Guy看完甚至開玩笑寫道：「穿這些鞋的人一定還有其他秘密。」隨著照片在社群重新流傳，大家才發現，現在幾乎天天穿黑皮衣、黑褲的黃仁勳，早年的鞋款品味其實比想像中張揚得多。

黃仁勳原來囤了這麼多FENDI怪獸鞋？

從照片來看，最明顯的一批正是FENDI在2010年代相當代表性的Monster／Buggies／Bag Bugs系列。這系列最大的辨識度就是鞋面上的「怪獸眼睛」。部分版本使用黃色、銀色或不同皮革拼出眼睛形狀，鞋後跟再加上整排金屬尖刺，有些甚至加入壓紋皮革、麂皮、異色內裡和大量金屬裝飾。而照片裡，光類似設計就至少可以看到好幾個版本，有黑色皮革搭配銀色怪獸眼、黑色鞋身配金色側面、綠色版本、花卉內裡版本，後方甚至還有高筒、尖刺更密集的款式。

這雙鞋當年一雙就要700美元左右

FENDI Monster Slip-On當年本來就是品牌最具辨識度的男鞋之一。經典版本採用麂皮或皮革鞋面，正面放上Monster Eyes，鞋後則加入銀色尖刺，當時官方零售價約700美元左右。現在二手市場依版本與狀態不同，價格落差很大，但怪獸眼＋尖刺這套設計仍然非常好認。而且黃仁勳也不是最近才突然被發現穿這系列，早年他出席CES時，就曾被媒體直接記錄穿著Fendi sneakers，鞋後同樣帶有金屬尖刺。因此現在這張鞋櫃照被翻出來，反而把以前看似只是偶爾出現的穿搭線索串起來了。

現在大家想到黃仁勳，畫面大概都很固定。黑色皮衣、黑色上衣、黑褲，再搭一雙相對低調的精品休閒鞋。但從這批舊鞋來看，他以前對鞋子的口味顯然沒這麼收斂，怪獸眼、金屬刺、金色皮革、亮綠色拼接，甚至把同一個FENDI設計收了許多不同版本，整個鞋櫃的個性其實比現在那套科技CEO制服強很多。

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