Kanye West品牌出新款「餃子鞋」Yeezy 450　評論不再一味讚好？

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-04-02 16:00

2021 年 3 月 6 日，萬眾矚目的 Yeezy 450 終於發售！對於沉寂一陣子的 Yeezy 來說，這樣的話題焦點是必要的。不知從何時起，風光一時的 Yeezy 350 漸漸走向兩極化的評價，喜歡的人很喜歡，討厭的人則很討厭，這背後當然有很多原因值得討論，但在討論前我們先來看看本次的 Yeezy 450 又有哪些細節吧！

Yeezy 450

2020 年 Kanye 就曾穿著 Yeezy 450 出席公開活動，當時就引發了不小熱議，但因為外型類似餃子，也被大家戲稱是餃子鞋。450 延續 Yeezy 系列的編織鞋面，搭配一體成型的骨狀大底，鞋身則由骨狀大底向上包覆延伸，新奇怪異的線條及版面配置，有著酷似考古遺跡的外型。

▼▼▼Yeezy 450的獨特外型引起熱烈討論，點圖放大看這款設計

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獨到的球鞋見解，一體成型的 Yeezy

無論是何時推出的 Yeezy 鞋款，Kanye 似乎對於球鞋都有自己的堅持與見解，在復古風潮當道期間，推出新奇的外型設計，更別說解構元素流行之時，推出一體成型的 Yeezy Foam Runner 、Yeezy Slide ，此雙鞋款不光去除了鞋舌，並聲稱是以最符合人體工學的造型打造，來維持穿著者雙腳舒適的特性。值得一提的是 Kanye 表示，他希望這款鞋款能成為 Yeezy 系列最便宜的鞋款，這個決定也勢必會影響後續銷售及話題的熱度，但無論如何，Kanye 對於近期所推出的鞋款，都給足了實驗精神和得到廣大市場的反饋。與其說 Yeezy 不行了，不如說 Kanye 也藉由這機會，看看市場的反應如何，對未來合作的服飾品牌 Gap 也有一定程度的幫助。

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人人都有 Yeezy 穿的夢

在 2015 年時，Kanye 就曾許下他希望未來「能讓所有想穿上 Yeezy 的人都能買到 Yeezy 的願望」，但事與願違，之後的 Yeezy 350 各配色都只能用溢價數倍來形容，所以說 Yeezy 也可說是球鞋炒賣的始祖，甚至是球鞋圈特殊的存在。當然 Kanye 也意識到了這個問題，在有了品牌價值與足夠的關注度後，確實將入手門檻降低，在推出大量配色的同時也進行了大量補貨。某種程度上來說現在的 Kanye 真的實現了當初所說讓人人都有 Yeezy 穿的諾言，但也因為這樣，俗話說物以稀為貴，漸漸的大家也沒這麼熱愛 Yeezy 了，可能是炒賣，也可能是假貨氾濫，亦或是爛大街的情形，使得愈來愈多人轉往關注其他品牌與鞋款，但無論如何，關於 Yeezy 系列與 Kanye 在球鞋這條道路的堅持都值得我們給予尊重。

Dappei 結語： 不知這六年來的鞋迷們是否都曾有過一個 Yeezy 夢？無論是哪一雙型號，它對你有著什麼樣的故事？並伴隨著你的青春年華，唯一不變的是，Kanye 依舊繼續著他嚮往的球鞋夢。

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原文：Yeezy 評價為何從好評走向兩極？Kanye 真的在乎著用者還是炒鞋？淺談 Yeezy 與肯爺的球鞋夢

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