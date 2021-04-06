台灣改鞋單位Rifare　從舊化鞋與塊根植物悟出日本禪意│植物專題

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-06 20:31

近年球鞋舊化以至改裝風潮，已經由原來的星星之火，趨向可以燎原的盛世，《一物》頻道這些日子已介紹過不少，而本文主角Rifare_co，更是來自台灣的職人單位，大家同聲同氣。

就是這對自家改製New balance 993 Tibi，令Rifare_co蜚聲國際。（Rifare_co）

對於Rifare_co這個名字，可能大家仍感陌生，可是他們的一枚作品，最近卻一直映入潮流人眼簾。說的是改製New Balance 993 Tibi，以NB的993型號作主體，鞋中底和鞋底部份，卻改動成杏色植鞣革以及Vibram大底，更重要是鞋頭位置，竟大刀闊斧地切割改成忍者鞋的二分趾結構，乍看還以為是Maison Margiela × New Balance的別注，誰不知是出自台灣職人Frank的手筆。

據知Rifare_co主理人Frank曾留學海外，擁有當今4大時裝設計學府意大利Polimoda Institute of Fashion Design and Marketing碩士學位，對意大利文化和當地引以為傲的皮革工藝都有深刻體會，例如鞋面改裝的植鞣革，他堅持選用意大利出品。至於品牌名字Rifare，也是當地詞彙，意思正是「重做」。

將adidas Neighborhood Superstar改換成植鞣革大底。（Rifare_co）

雖然不少人都是透過New Balance 993 Tibi才得悉Rifare_co的名號，但其出色作品遠不止於此。二分趾球鞋尚有其他不同型號款式，亦有研發其他改鞋概念和工藝，如將adidas Neighborhood Superstar改換成植鞣革大底；把Nike SB Dunk Low Biggie全深藍牛仔布鞋面，局部染色成奶白色外觀；利用古布、藍染和Boro技藝，將Nike Blazer美化成Indigo版本；更曾將Porter經典煙仔小袋，拆解改製作鞋套，深具解構主義精神。

看到這裡，大家應不難發現Rifare_co對日本傳統工藝的情有獨鍾，無論是二趾鞋、植鞣革、古布以至藍染技術，都與東洋文化息息相關，將經典舊物保留的同時，並加以畫龍點睛的活化，這種在Rifare_co身上表露無遺的設計理念和侘寂美學，也一直是日本設計師、職人們創作與製作的核心價值。

香港古道具店Douguya Hatcharea黑池及其主理人Pete。（攝影：歐嘉樂）

Rifare_co主理人對珍奇植物情有獨鍾。（Rifare_co）

因此就如專訪日系古物店Douguya Hatcharea黑池，當中所提及過的一脈相通概念一樣，日本許多技藝、知識、文化與學問，都是環環相扣，Frank既然偏好以東瀛技法製鞋，同屬大和的塊根文化，這位Rifare_co主理人同樣樂在其中，俗稱「入坑」。從他們的官方IG所見，無論是NEIGHBORHOOD植物副線SPECIMEN RESEARCH LABORATORY，或製陶名所Konect所推出的缽，甚至是惠比須笑、安博棒槌，還有超過40年的龜甲牡丹等珍奇植物，都是其珍奇收藏。

更令人興奮的是，Rifare_co不但熱愛搜羅珍奇植物，更致力將這個愛好與自身專業合二為一，未來將會與其他單位合作，將塊植植物元素與球鞋文化Crossover起來，究竟會是甚麼模樣的創作呢？絕對值得期待。