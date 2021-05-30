【男士穿搭】5個夏日T shirt技巧　不同身型該怎麼穿才顯高有型？

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-30 11:06

每次在 FB 發與穿搭相關的文章，底下總會有網友留言「只要人帥穿什麼都好啊」「看臉才重要」，雖說這的確是某種程度上的正解（誤），但總不能因為長得沒有明星好看就放棄穿著打扮吧！ 文：Amber Chiu（GQ Taiwan）

各位的心聲我們都聽到了，身材不如人沒關係！就讓我們透過穿搭，利用服裝與自己身型的配合，顏色、版型、搭配來彌補身材先天上的缺點，達到顯瘦、顯高、顯比例好，許多在社群活躍的穿搭好手不也都是普通人身材嗎？ 這次我們從夏天各位男生一定會穿到的T恤下手，針對幾種比較容易有困擾的體型，透過一些小技巧，來把素T恤穿的有型好看！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「各種體型」夏天Ｔ恤怎麼穿才好看？太矮、太胖、太瘦、肩膀太窄，Ｔ恤穿搭指南一次解析！】