Golden Goose小髒鞋為甚麼這樣紅？窺探品牌4個歷久不衰的秘密

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-14 20:02

將「髒污感」搬上時尚舞台，以「小髒鞋」聞名的意大利品牌Golden Goose Deluxe Brand（GGDB），當年可以說是因為韓劇「太陽的後裔」男主角宋仲基穿搭直接在亞洲爆紅，然而打造出在市場中獨樹一格的品牌精神，才是真正讓這款鞋履持續不敗的原因。

Golden Goose Deluxe Brand（GGDB）品牌創作靈感汲取自藝術以及故鄉威尼斯，是由夫妻檔Alessandro Gallo與Francesca Rinaldo於2000年所創立的品牌。GGDB以工匠精神結合創新產品，將「髒污感」搬上時尚舞台，鞋款和產品製程手法遵循傳統意大利工藝基礎，一絲不苟的細節融合率性和前衛的風格，在品牌成立的10年間，陸續創作出時髦的當代服飾之外，金屬感皮革運動鞋更被譽為「新經典」的時尚單品。

GGDB球鞋完全打破時尚粉對球鞋「休閒」的刻板印象，成功讓這項單品進入「時髦」可收藏的全新領域。四個小故事，VOGUE帶你重新認識Golden Goose Deluxe Brand（GGDB）。

「小髒鞋」歷久不衰的4個秘密（按圖了解）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：為何GGDB「小髒鞋」紅了十幾年不退燒！5大經典鞋款推薦投資入手，讓你時髦再穿十年】