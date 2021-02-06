【西裝教學】出席正式服裝場合應怎樣穿？了解西裝如何穿搭正確

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盛大的婚宴、餐舞宴、頒獎典禮等需著正式服裝的場合，都會在邀請函上寫明Formal或是Black-tie event，一旦收到規範著裝的邀請，令人煩惱的問題就會在激動情緒消失後浮現，一定要穿西裝打領帶嗎？應該如何打扮才恰當？如果確定要出席，以下文章幫助你全力以赴，因為遵守服裝規則、穿搭正確會比沒做到的人看起來更好，這也是讓你展現自己最帥一面的好機會。

Black-tie event是甚麼意思？

Black tie字面上的意思就是黑領帶、黑領結，也就是「無尾小禮服」、「半正式晚禮服」。有趣的是，黑領帶的誕生代表著領帶的鬆散，大約在1885年時，愛德華七世（Edward VII）將他的正式裝束換成了一件藍色絲綢吸菸裝，由薩佛街（Savile Row）的亨利·普爾（Henry Poole＆Co）製造，為君主提供了比燕尾服更舒適的替代方式。然後，紐約的Tuxedo俱樂部成員也採用了這種黑色領帶套裝樣式，逐漸成為深入日常生活。

Black-tie event要穿甚麼？（按圖查看）▼▼▼

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適合Black-tie event的配件？（按圖查看）▼▼▼

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選購一件適合的西裝背心，有8大部位要注意（按圖了解）▼▼▼▼

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【相關文章．按圖率先預覽：【西裝教學】十個正裝「穿搭地雷」摧毀型格：肩上虛線、袖口標籤】

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：什麼時候要打Black tie？社交場合需要知道的事】

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