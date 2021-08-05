Hermes 2020年第二季度業績驕人　疫情下報復性消費又勝一仗？

繼LVHM發布2021年首季業績後，Hermes愛馬仕日前亦公布了2020年第二季度業績，亮眼成績再次證明只有高品質的好設計才能不懼風雨、屹立不搖。



Hermes疫情下仍能交出好成績（Getty Images）

創立於1837年的Hermes以製造馬具起家，其後儘管經歷過戰爭及天災，其地位依然屹立不搖。

品牌較早前發布的2021第二季度業績報告。報告顯示公司營收增長高達127％，共計17.2億歐元（20億美元），比2019年同期增長33%，遠遠超過分析師的預期之餘，亦超越疫情前表現。

Hermes 2021年第二季度營收增長高達127％（IG@Hermes）

在全球多個地區中，以美國為首的美洲地區為品牌帶來了最多收益，單是這個地區的銷售額便增長了足足五倍。另外，在芸芸系列中，以皮革用品、ready-to-wear系列，以及Hermes H08男裝手錶最為好賣。

Hermes的皮革用品、ready-to-wear系列，以及H08男裝手錶最為好賣。（IG@Hermes）

彭博奢侈品分析師其後表示，儘管去年品牌因疫情影響而被迫關閉廠房多月，但因Hermes擁有強勁的品牌實力，因此較同行更快擺脫新冠肺炎所帶來的影響，現以前所未有的速度持續增長。不過Hermes官方就謙虛地回應指本季度的業績全因「報復性消費」才會如此驕人，下半年的利潤率未必能夠延後聲勢。

Hermes H08男裝手錶非常好賣（IG@Hermes）

無論如何，從LVHM及Hermes的業績報告便充分印證了一個不死的定理：只有好設計以及準確的市場定位，才能戰勝逆景與「疫」景。





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