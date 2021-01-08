OKURA│日系潮店轉戰銅鑼灣：各時尚買手店聚集一起　做到和而不同

一再重調，新冠肺炎疫情肆虐下，零售市道哪怕再哀鴻遍野，銅鑼灣百德新街和深水埗大南街一帶，卻堪稱逆市奇葩，好些優質的時尚與文化單位，接二連三空降於此。例如銅鑼灣，繼Delstore和WANDERS後，長據中上環的OKURA也選擇落戶於此。

OKURA銅鑼灣加寧街新店。（攝影：黃寶瑩）

OKURA上環原店下年1月就會正式結束。（一物）

問到OKURA主理人Frankie為何選擇銅鑼灣開新店，他認為是上環一帶開始失色了：「過去上環太平山街、歌賦街一帶可謂百花齊放，文化、藝術和流行商店林立，可惜後來卻陸續撤退，到今年新冠疫情爆發，旅客遞減，來這一帶的人數量更加買少見少。」

OKURA主理人Frankie。（攝影：黃寶瑩）

OKURA「新鄰居」WANDERS的主理人Wyamn（左二）也一同接受採訪，分享業界見聞。（攝影：黃寶瑩）

「相反，較之上環這種倚賴遊客的文化舊區，銅鑼灣一直才是香港人習慣閒逛生活之地，只不過之前自由行泛濫，嚇怕了本地人。」現在旅客一下子少了，對香港人而言，銅鑼灣反而是好地方。

【銅遊記】銅鑼灣新風景│WANDER KAGU新店開幕 主打日牌更提倡韓國機能美學

或許情況就如上回【銅遊記】WANDERS主理人Wyamn於採訪中見解一樣，「過往幾年社會經濟表面欣欣向榮，但其實百物騰貴，能夠負擔銅鑼灣等購物旺區地舖租金的，就只有大財團連鎖店、珠寶店和藥房而已。」

新店內部裝潢。（攝影：黃寶瑩）

就以昔日百德新街、京士頓街和加寧街為例，長期被三數個時裝大財團所壟斷，然而開設的，卻大多是單一時裝品牌專門店，內裡售賣的產品，也不見得以香港消費者口味為主。Off-White、MSGM、AMI和Heron Preston還好，但讓McQ、IRO、ISABEL MARANT、CAMPER等永無止境地停留在該地段，對於本地時裝愛好者而言，不見得有何吸引力，大規模的新陳代謝實在必要。

疫情肆虐下，有危亦有機，OKURA和WANDERS都算是時勢造英雄的例子。（攝影：黃寶瑩）

WANDERS新店。（攝影：龔嘉盛）

然而過去租金高不可攀，要在銅鑼灣開地舖，堪稱天方夜譚，現在卻因為疫情之故，大集團撤資的撤資，執笠的執笠，如斯真空的形勢下，地舖租值大減，令到OKURA、WANDERS等規模較小，卻前瞻性更高的獨立時裝店，受到地產商青睞，以相宜的租金入主甲級購物地段，雖然情況帶點諷刺也叫人唏噓，但的的確確是時勢造英雄。

「雖然剛剛開業就迎來第4波疫情，但有危亦有機，唯有硬着頭皮努力做落去。」Frankie如是說。

問Frankie和Wyman本身是否認識對方，他們都說本身只聽過對方的名字，是現在一同在加寧街做了「鄰居」，大家才彼此好好認識並識英雄重英雄起來。

日系時裝共榮圈

由以往品牌專門店主導，到現在遍地開花，百德新街一帶地段，忽然變成獨立買手時裝店，由從前的Shine*、HER（前身是LIGER）、STUDIOUS、juice到樓上的ink，到現在短短一年內，邀請到INCREDIBLE Pop Up、Delstore、WANDERS到今日的OKURA加入，同一街道上忽然充斥着日系氛圍，這又會否變成「爭生意」的局面？

家品部一直是OKURA的靈魂。（攝影：黃寶瑩）

Frankie表示從不膽心這情況：「我覺得最多只會出現良性競爭，首先無論是我們隔鄰的Shine*這些歷史悠久的租戶，還是WANDERS和我們這些新租戶也好，每間時裝店都有自己的靈感、風格和特色，彼此售賣的品牌各有不同，某些『撞Brand』的品牌，我們也沒有帶到銅鑼灣分店中，即使相撞，透過各時裝店主理人的眼光和品味，也希望做到和而不同。」

Wyamn自言很享受這種時裝店之鄰里關係，採訪更走到鄰近的Delstore Kapital Smiley Face Heavy Knit，作聖誕老禮物。（攝影：黃寶瑩）

Wyman對此也十分認同：「有時候屬性相近的時裝店聚在一起，反而更加促進彼此熟客群的互動與交流，以前WANDER KAGU偏安在太古城一角，熟客是有的，卻很難吸引生客前來，現在多個單位一同座落在地理位置較佳的銅鑼灣，喜歡日系時裝的朋友將會更集中和方便。與其說彼此只有競爭，倒不如思考一下大家如何合作，去『圍威喂』！透過東京原宿的經驗，我認為同區店舖與店舖之間，可嘗試一同舉行Exhibition、Pop-up或Workshop，甚至一同聯乘推出產品亦無不可，總好過各家自掃門前雪。」

問到在網購文化如日中天的世代下，究竟實體時裝店有何必要？Frankie卻堅信實體購物體驗始終有其重要性和意義。（攝影：黃寶瑩）

77 CIRCA MAKE WESTERN YOKE QUILTING OVER COAT HK$3,984。（攝影：黃寶瑩）

自家品牌nogood備受注目

環顧OKURA銅鑼灣新店，男、女裝以至家品單品的款式都比上環舊店和尖沙咀分店為多，AURALEE、LEH、PHINGERIN等地標品牌固然不缺，女裝LEH的藍染TIEDYE TIBEATAN DRESS別具民族風，77 CIRCA那件仿M65 Liner的WESTERN YOKE QUILTING OVER COAT，更以解構主義方式，造得有如斗蓬一般闊袍大袖設計。至於男裝方面，Frankie與YMDH主理人Jason共同設計的古着改造品牌NOGOOD，全新一季完整系列亦會盡載OKURA店內，值得注意。

DAIMONYA SHIBAINU DOG WITH DARUMA (SPECIAL) WHT HK$428。（攝影：黃寶瑩）

AITO RIDGE BOWL HK$238 / AITO RIDGE MUG HK$238 / AITO RIDGE PLATE HK$388。（攝影：黃寶瑩）

不過對於普羅大眾來說，一系列家居小物，才是大家愛遊逛OKURA的原因。無論是玩具品牌佐賀一品堂SAGA IPPINDO的鄉土玩具、作山窯的美濃燒AITO的餐桌陶器、還是最熱賣的大門屋DAIMONYA俄羅斯娃娃概念招財貓等，不但有日本職人手工製造，而且價廉物美，售價比服裝便宜便多，既可以收藏作家居擺設，用來當禮物送給親朋更別緻有心思，是時候啟動購物Mode了。