【Asha專訪】大叔的愛梓芊眼中最潮大叔　他日變大嬸最想穿的是…

【大叔的愛／梓芊】雖然《大叔的愛》早已圓滿落幕，但劇中演員人氣持續高企，除了兩大主角田一雄（呂爵安Edan飾）與凌少牧（盧瀚霆Anson Lo飾）外，由徐㴓喬（Asha Cuthbert）扮演的方梓芊，同樣贏得大量掌聲。

現在跳出劇中的梓芊，回到現實世界，看看Asha的時尚世界。

Photo：Michelle Wong、Shirley Wong

Video：Walter Lai、 Andy Ngan

Make-Up：Lauren Lee

Hair：Kenki@w.workshop

Wardrobe：ITeSHOP、Barbour



On Asha：JW Anderson Shirt Tunic、OFF-WHITE Sports Bra、1017 ALYX 9SM Short Pants、Jil Sander Chelsea Boots、1017 ALYX 9SM Necklace（All from ITeSHOP）（黃寶瑩攝）

其實《大叔的愛》只是Asha第二齣參演的劇集，上一齣要數到四年前《迷失假期》中Carla Peach一角，「上個角色沒這麼多內心戲，梓芊卻是微笑著，遮蓋住內心的痛。」梓芊苦戀田一雄，那份愛與痛的邊緣，Asha演得入目三分，加上劇中的宅女服飾，頓時令Asha成功入屋。「梓芊有種挑戰和肯定，對演技的執著和熱誠。」

On Asha：JW Anderson Shirt Tunic、OFF-WHITE Sports Bra、1017 ALYX 9SM Necklace（All from ITeSHOP）（黃寶瑩攝）

現在說起Asha，人們很自然聯想起她集演員、主持、YouTuber、KOL等多元身份，未必會記得她曾是Model，現在除了工作崗位的轉變，連帶穿搭風格也有所不同，「由Model去到演員，最主要影響我穿搭風格，一定是Modeling那段日子；反而做演員後做回自己，不過Modeling時期的Asha仍在，對穿搭和身型仍有一份執著。」

On Asha：Simone Rocha Shirt、Simone Rocha Drip Earrings、Simone Rocha Clutch、Simone Rocha Slippers、Simone Rocha Skirt、Alessandra Rich Necklace（All from ITeSHOP）（黃寶瑩攝）

問到Asha最愛的穿搭風格，「我本身的Style很Hea，舒服便可，反而很少著太『花哩碌』的設計。」她指最近有人在社交媒體問她為何常穿白色衫，「我起初並沒留意，然後再逐張圖去看，才發現真的全是白色衫，可能自己有種潛意識選擇了簡潔百搭服飾。」

白色背心最能代表香港大叔 Asha徐㴓喬

大叔風格大行其道，日本有型大叔代表，無疑是阿部寬。年輕時他是潮流Model，在男潮雜誌《MEN'S NON-NO》創刊號起到第43期的封面全由他擔正，是「世界上最多連續登上同一刊物封面人物」；人到中年又憑《羅馬浴場》、《下町火箭》奠定有型大叔的地位。而港版《大叔的愛》也紅了黃德斌，那麼Asha眼中有型的大叔又是誰？

On Asha：Simone Rocha Shirt、Simone Rocha Drip Earrings、Alessandra Rich Necklace（All from ITeSHOP）（黃寶瑩攝）

「我最愛的大叔？想起了我爸爸，他帶點英國風，但在香港生活多年，會穿白飯魚，有點Hong Kong Style又不失外國味。」至於最能代表香港大叔的服飾，Asha秒回：「白色背心！」她說白色背心配上類似波褲質地的鬆身褲，就是典型的香港大叔風格，「大部份是赤裸上身的」Asha巧妙地為他們加上附註。

On Asha：Raf Simons Printed Tee、Palm Angels Track Pants、Palm Angels Ankle Boots、 KARA Chain Bag（All from ITeSHOP）Barbour X Noah Bedale Jacket（Barbour） （黃寶瑩攝）

有大叔自然有大嬸，《大叔的愛》中梓芊常穿的阿婆針織背心是標記，不過男女尚未平等，「大家永遠覺得男人很型，女人到了阿嬸階段，就是煮飯湊仔。」Asha說大嬸的外表，雖然不是穿得很時尚，但背後有一種型，「是默默地承擔一個家庭，這是大眾所忽略，阿嬸也很型的。」

大嬸默默地承擔一個家庭，有一種大眾所忽略的型。 Asha徐㴓喬

On Asha：Raf Simons Printed Tee、Palm Angels Track Pants、Palm Angels Ankle Boots、 KARA Chain Bag（All from ITeSHOP）Barbour X Noah Bedale Jacket（Barbour） （黃寶瑩攝）

最後，當有朝一日Asha也變成Asha嬸嬸，到底她又會穿甚麼？「希望身型不會大變，相信這很難避免，但Style應該差不多。」不過世事無絕對，Asha也不敢百份百向「花哩碌」說不，「除非我去到那年紀已豁出去，髮型很Wild，可能會穿些年輕時不會穿的服飾，所以我十分期待自己成為阿嬸時，會走甚麼路線。」我們也很期待數十年後，可以看到Asha「大嬸的愛」。





Shop ListITeSHOPhk.iteshop.comBarbour 尖沙咀K11 Musea 319店