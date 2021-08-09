2021美媒評選10大最愛球鞋　Nike、adidas、New Balance雄霸9席

雖然去年全球遭受新冠肺炎影響，而導致許多原先預計發售的鞋款計劃都被打亂，但來到 2021 年後，各式品牌就像是「報復性」出鞋一樣，依序推出多雙令人難以招架的重磅鞋款。我們看到了今年球鞋市場究竟有多熱鬧，不過在這麼多神鞋中，到底哪雙才是問鼎年度鞋王的最佳球鞋？



這回，雖然今年還只過完一半，但事實上已經有超乎想像數量的好鞋已經發布。知名球鞋網站 Sneakernews 近期就挑選出他們認為的 2021 迄今 10 大球鞋，從這份榜單中我們也能看出不同國家對於球鞋喜好的不同！接下來就讓我們來揭曉這份名單，來看看你心目中的最佳鞋履有沒有名列其中吧！

10大最愛球鞋排行榜，Nike和adidas與Supreme、Maniere、Bad Bunny等潮牌聯名的更是名列前茅！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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編輯結語：

看完上述 10 款由美媒評選出來的 2021 最佳鞋款後，不知道各位愛鞋的朋友們覺得如何呢？編輯的想法是每個人都有各自的喜好與主觀態度，因此也不是說這份名單就代表著一切，反倒是我們可透過這篇文章，來了解為什麼這些球鞋能在其他人心中擁有如此高的地位，同時也能知道不一樣的看法與故事。

每天都有超多雙球鞋不斷推陳出新，每一款都有各自獨有的特色與優點，入手自己真心喜歡又負擔得起的才是開心買鞋的不二法門。



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