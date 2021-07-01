日本時尚圈3款大熱小眾波鞋　穿厭了Nike、adidas和NB的好選擇

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出門逛街、朋友聚會，好不容易才捨得換上自己剛買的全新球鞋，卻發現超容易跟街上路人撞鞋？撇除每季當紅新款，各大品牌的經典鞋款其實也就那幾雙，因而導致撞鞋率居高不下，造成許多面面相覷的尷尬場面發生。

如果不想輕易撞鞋，保持獨特同時又希望這雙鞋能夠簡單好搭，能辦得到嗎？當然沒問題！在此推薦你以下 3 款獨具特色的「小眾球鞋」。它們不但外型出眾，適合多風格混搭，是日本型人們爭相著用的好評款式，絕對值得你好好投資！

受夠與路人瘋狂撞鞋的你，快來看看這3款極具個人風格的「小眾球鞋」吧！在突顯個性之餘，還具備高機能性及耐操~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Dappei 結語：

雖然這年頭撞鞋幾乎已成家常便飯了，但請別輕易妥協！找出一雙有足夠特色、能夠襯出自我風格，又好搭好看的球鞋還是有必要的。就讓我們一起努力找出好看卻不為人知的優質鞋履吧～

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原文：不想撞鞋！除了 Nike、Converse 和 NB，以下 3 款「小眾球鞋」外型百搭，日本型人指定著用！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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