G-SHOCK再與I.C.E.R.C聯名推出海洋保育手錶　暗藏鯨豚圖案勁吸睛

在G-SHOCK推出的各式聯名錶中,有一種是品牌和不同環保團體合作開發的類型,這類手錶除了外觀融合聯名機構的印象和理念,同時也可以對G-SHOCK支持環保的態度表達肯定與認同,對錶主而言別具意義。其中G-SHOCK從1994年起就已經和目標是保育鯨魚與海豚的I.C.E.R.C JAPAN協會合作,雙方每年都會推出聯名的鯨豚系列錶款來喚醒人們對於海洋環境與鯨豚保育的重視,2021年也不例外,今年鯨豚系列當中的兩款新作GWF-A1000K-2A與GWX-5700K-2,各有不同的造型、設計、功能與定位,甚至價位也有一點落差,但相同的是它們所傳達海洋保育的理念。

2021年的鯨豚系列有個不一樣的意義在於今年是I.C.E.R.C JAPAN協會成立的30週年,因此G-SHOCK除了用代表該協會的藍色貫穿新錶,還會在手錶身上找到諸如「30TH ANNIVERSARY」、「ALL AS ONE」與「LOVE THE SEA AND THE EARTH」等字樣,另外手錶底蓋也刻上了「Love The Sea And The Earth 2021」字樣與相關圖案,展現慶祝協會週年里程碑的涵義。

兩款新作中,GWF-A1000K-2A以源自Frogman蛙人系列的GWF-A1000為基礎,錶款具備通過ISO 200的防水認證並搭載太陽能機芯,錶款採左右不對稱設計,以透明樹脂錶殼搭配藍色IP電鍍處理不鏽鋼錶圈,展現出夏日海洋的意境,此外錶款3點鐘方向的錶眼指針改以鯨魚造型呈現,相同的圖案也出現在下錶帶尾端的金屬錶帶環上,強調手錶對於保育鯨豚的出發點。

至於GWX-5700K-2則以G-LIDE系列的GWX-5700系列為設計原型,手錶也是搭載太陽能機芯,同時配備潮汐圖功能展現符合海洋產業相關人員的專業機能。這款錶採用藍色透明錶殼搭配黑色樹脂錶帶,強烈的運動風格一覽無遺。手錶面盤上雖然沒有鯨豚的圖案做為裝飾,可是一旦佩戴者啟動LED背光照明,他就會驚喜發現鯨豚圖案出現在眼前,而這款錶的錶帶環也和GWF-A1000K-2A一樣印有鯨魚剪影。

G-SHOCK為了響應I.C.E.R.C JAPAN協會推崇的環保理念,所以此次新款的包裝完全捨棄了塑料,而是採用再生紙製成外紙盒,另外手錶的包裝則用上了100%純棉製的抽繩袋,錶主將手錶取出後還可以重複利用,徹底達到環保的訴求。

