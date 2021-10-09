男士復古穿搭6大元素　古巴襯衫、橄欖球杉、工人褲打造懷舊情懷

雖然白天依然炎熱，不過傍晚有點涼爽的晚風吹拂似乎透露秋天即將到來，而復古風格的搭配儘管四季都能為服飾增添層次感，但在秋冬時更能讓穿搭別有一番風味。



從之前流行在長輩的衣櫃找尋有年代感的 Vintage 單品，到現在街頭品牌們也持續推出復古元素的單品，例如：thisisneverthat 的水洗仿舊帽、菱格紋單品，及 NB 的復古厚底鞋 XC-72，可見復古的風潮仍未散去。

因此，就讓 Dappei 分享適合夏、秋之際的 6 個復古元素，希望大家都能找到適合自己的復古搭配。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 古巴領襯衫

說到「復古」一定會想到古巴領襯衫吧！這款散發 50 年代中南美洲熱情的開領式襯衫，許多款式有著各式各樣的圖紋設計，有些也透過摺痕設計讓古巴襯衫更具質感；除了適合在休閒度假時搭配，素色的款式也為喜歡正裝感的人們所愛。若穿膩普通領的襯衫，可嘗試帶有復古風情的古巴領襯衫，藉由不同的圖紋設計給人不同的印象，而在搭配上，若選用圖紋樣式則可搭配素色寬鬆落地褲款，避免視覺繁雜的同時也更復古。

2. 橄欖球衫

外觀與 Polo 衫相似的橄欖球衫常讓人搞混，最大的不同就是橄欖球衫通常為棉質、有著兩種顏色的橫條紋相間設計，有些款式還有著亮眼的品牌 Logo ；起初橄欖球衫以長袖居多，不過近年來多了不少短袖款式，讓復古風格在夏天多了分選擇。在搭配上，除了常見的在下身選用寬鬆的牛仔褲，讓復古融合嘻哈風格，若將橄欖球衫扣子敞開，內搭襯衫不只更有層次，也十分有個性。而橄欖球衫寬鬆、顏色亮眼、豐富的搭配性，復古的同時也能與各種風格融合，喜歡混搭的搭黨們不妨試試。

3. overalls

無論是歐美或港風復古，軍工裝感濃厚的 overalls 頗受型人喜愛，即便上衣選用百搭的白 Tee 或人人都有一件的大學 Tee ，帽款選用老帽、小偷帽、寬沿帽，再依 overalls 款式不同來選擇適合的鞋款，都能讓你看起來很有型！若想更有層次感，不妨試試連身工作服，再內搭合適的襯衫、T-shirts ，並將工作服上衣部分打開綁在腰際上，除了輕鬆擁有層次感，也能讓你看起來更有個性。

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4. 配件

完成復古穿搭的精髓，挑選合適的配件是很重要的環節之一，而不同風格的復古單品則能展現截然不同的復古穿搭。例如：具有民族風色彩或編織感的包款、帽款，給人日系復古的味道；在配件選上，可配戴與當天搭配的鞋款或褲款色系相呼應的領巾，或選用貝雷帽、小偷帽、漁夫帽，展現街頭復古的樣貌。

5. 紋路

無論是街拍或古著店，條紋、格紋 ⋯⋯ 等各種紋路單品的身影超級常見，可見紋路元素在復古風格中佔有重要的一席之地；而想讓條紋及格紋穿起來既復古、質感又不呆板，樣式及搭配選擇就十分重要了。例如：比起寬直條，間格細的直條紋顯得更加細膩，而服飾材質選用純棉能更好呈現復古的感覺；以格子襯衫來說，避免挑選格子色塊分明，應優先選擇有漸層感的格紋襯衫，才能顯得更有復古文藝感，而法蘭絨材質也讓復古風味大大提升。

6. 水洗仿舊

若喜歡以單品材質來呈現復古風格的話，水洗仿舊感的單品會是個好選擇！除了視覺上容易給人復古感的大地色系，其他的顏色若經由水洗刷舊設計，同樣能將年代感表現得恰如其分，而這樣的設計無論是街頭服飾或日系單品都十分常見，尤其在丹寧服飾中更容易發現它的身影。因此，如果是喜歡年代感單品卻又想買全新服飾的話，不妨試試水洗仿舊單品的效果。

Dappei 結語：

復古風格有許多面貌，與各種風格單品混搭也能讓穿搭更有趣味；除了以上常見的復古元素，學院風的菱紋針織背心、珍珠項鍊、奶油底鞋款 ⋯⋯ 等都是很棒的復古風格單品喔！希望看完這篇，喜歡懷舊風格的搭黨們都能玩出自己獨一無二的復古搭配！



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