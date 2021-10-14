Louis Vuitton經典手袋PONT 9再進化　Monogram寬背帶致敬30年代

Louis Vuitton 的創意總監 Nicolas Ghesquière，不僅在服裝設計上能用特殊的輪廓抓住所有時尚編輯的目光，每年推出的包款更讓萬千少女都乖乖掏出荷包！在近日品牌將 2020 年推出的一款肩背包「Pont 9」再進化！以寬背帶搭配馬鞍相機包的外型，準備再次讓女人瘋狂！



一條橋也能成靈感

2020 年初次問市的「Pont 9」，以巴黎地標新橋（Pont Neuf）為靈感，這座位在塞納河上的古老的橋比鄰著羅浮宮，自 1607 年完工後陪伴了巴黎許多歷史上的改革，因此也成為法國最重要的建築之一，同樣於巴黎發跡的 Louis Vuitton 便藉此為包款命名來致敬這個著名的標的物。

優雅的馬鞍造型LV經典手袋PONT 9，換上繡有Monogram圖案的寬布背帶增添年輕氣息。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Logo越老越時尚

「Pont 9」包款簡練的外型搭配上細緻小牛皮用料，沈穩又百搭的外型，讓它很快的就成為許多包款收藏家的最愛！在整體設計上最引人注目的莫過於包袋上環狀的「LV」 縮寫字樣的環形 Logo，這個被稱為 LV Circle 的符號，其實是源自於 1930 年代裝點於包袋上的一項設計，在經過 91 年後的今天，該元素依然能以摩登的形式呈現，印證了 Louis Vuitton 每一樣單品皆具有雋永的迷人的模樣。

2021新款再進化

甫推出便造成搶購的「Pont 9」，用短短一年的時間就擠進 Louis Vuitton 的 「經典款俱樂部」，在今年品牌將此包款做出新的演繹，以「Pont 9 Soft」為名，將其包袋輪廓已更為圓潤的馬鞍造型為延伸，並融合相機包俐落的特性，在細節上品牌捨去了窄版的皮革背帶，運用舒適的版織紋布料為題，運用寬版的方式呈現背帶，上頭點綴著標誌性的 Monogram，讓此包款不僅保留了優雅的氣質，同時又多了幾分年輕、率性的意象。

該包款目前擁有奶茶、焦糖、灰藍及全黑四種配色，在售價上皆為 HKD31,000，想找一款百搭又具收藏性的包款，「Pont 9 Soft」絕對能列入首選。

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