G-SHOCK｜農家橡樹手錶推出全新4色　不鏽鋼錶圈、錶殼更防摔耐用

G-SHOCK近年新崛起的熱門款GA-2100系列因為外型讓人想起高端品牌AP的招牌作品皇家橡樹而搏得了「農家橡樹」的暱稱，農家橡樹問世短短兩年多來衍生出許多不同配色版本，不同它們都還是屬於G-SHOCK主力的樹脂材質錶殼，對有些手錶玩家來說或許會覺得少了點什麼，不過品牌2021年帶來了全新的驚喜，新作GM-2100雖然外觀看起來同樣也是農家橡樹，但重點是它的錶殼材質換成了不鏽鋼，如同前幾年DW-5000系列升級成GMW-B5000般，藉由金屬提供更強悍的保護性以及外觀質感的躍進，賦予手錶耳目一新的感受。



GM-2100外觀為不鏽鋼錶圈、錶殼，至於內殼則由能抗變形的玻璃纖維增強樹脂製成。農家橡樹的錶圈經過G-SHOCK精心鍛造、切割和拋光工藝，從表面到背面的形狀，這是讓它與內殼緊密貼合的關鍵。錶圈表面採用拉絲飾面，側面則採用鏡面拋光，賦予手錶外觀更豐富的層次感。

G-SHOCK全新四色農家橡樹手錶超吸睛，不鏽鋼錶圈極具工業玩味且分量十足，而功能及抗震程度則與以往同系列相同。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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換上不鏽鋼材質後，農家橡樹令人稱道的薄型設計還是不變，但在此同時，G-SHOCK引以自豪的錶殼款抗震性並未跟著犧牲，不過畢竟從樹脂材質換成不鏽鋼材質，戴起來的重量感還是會有一點差別。

有別於前幾年G-SHOCK推出不鏽鋼錶殼版本往往先以不鏽鋼原本的銀白色示人，這次鋼殼的GM-2100的一口氣會出現銀色（GM-2100）、深藍色IP（GM-2100N）和深灰色IP（GM-2100B）等三種顏色錶殼，其中深灰色IP又會有兩種顏色的面盤，因此GM-2100一登場就將會有四款可以選擇，讓人感到相當期待。

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隨著錶殼改成金屬，GM-2100的面盤也同步換上相同材質，並採取鏡面與拉絲交互修飾，另外面盤也會以金屬氣相沉積工藝鍍上藍色、綠色或紅色等色澤，其中藍色屬於深藍色IP錶殼、綠、紅兩色則會分別套用在深灰色IP中。除了面盤飾面和顏色與樹脂錶殼版本不盡相同之外，手錶的面盤格局倒是與樹脂錶殼版本維持一致，例如它們都是以指針數位雙顯呈現出時、分、日期、星期、月份等各式時間單位，而手錶的各種功能包括世界時間、計時碼錶、萬年曆、鬧鈴、LED照明等也都不變，實用機能依舊令人滿意。

樹脂錶殼的農家橡樹搭配的是樹脂錶帶，不鏽鋼錶殼的GM-2100雖然也是搭配樹脂錶帶，不過G-SHOCK特地在錶帶外觀切割出整齊的方格紋路，猛一看還以為是織紋錶帶之類的，但靠近點看以及實際觸摸就會發現它的本質還是樹脂材質，其中銀色錶殼和深灰色IP紅面搭配的是黑色錶帶，至於深藍色IP則是配深藍色錶帶、綠色面盤又是搭綠色錶帶，透過這些細節的差異彰顯四款不鏽鋼農家橡樹的個性。目前GM-2100在已上市，官方售價為港幣1980。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK農家橡樹推出不鏽鋼版本GM-2100】