G-SHOCK最新運動手錶纖薄方殼僅15mm　可藍牙連手機記錄運動數據

G-SHOCK的G-SQUAD系列給人一種強悍的運動健將形象，系列旗下如GBD-100、GBA-800、GSW-H1000等作品都擁有粗獷的耐衝擊圓殼造型，不過手錶相對來說也無法避免會有比較厚實的外觀份量。不過品牌最近發表G-SQUAD系列GBD-200儼然脫胎換骨了，第一眼看到這款錶，可能還不見得會意識到它出自G-SQUAD系列。



G-SHOCK新作用色搶眼設計輕盈，其面盤不論晝夜也能清晰閱讀，還不乏支援跑步狂熱的運動功能，或許正是你正在尋覓的心水運動錶。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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GBD-200到底是如何顛覆系列傳統的呢？首先它的造型換成了G-SHOCK也很經典的方殼，再來它的錶殼厚度「只」有15mm，因此成為目前G-SQUAD系列最纖薄的一款錶，同時它在功能性方面也有令人眼睛一亮的特徵，再加上品牌一口氣推出黃色、藍色與黑色等三種款式，讓人可以挑選出最適合自己或者最喜歡的錶殼顏色。

GBD-200的錶殼側面帶有凹陷層次，會露出局部的中層錶殼，如果選擇黃色或藍色錶殼，那麼手錶的雙色調將更能突顯出它的纖薄感。而錶殼6點方向有一個梯形的按扭，這是用來啟動手錶的照明功能，佩戴者就算身在漆黑一片的環境，只要找到照明按扭，立刻可以點亮面盤，所有資訊又都看得一清二楚了。

錶殼與錶帶都是以樹脂材質製成，G-SHOCK特意增加了錶帶孔，讓佩戴者可以找到最符合自己腕圍的長度，戴起來貼服且舒適。G-SQUAD系列向來強調運動機能，因此GBD-200的面盤乃是無反射LCD，佩戴者若戴著手錶在戶外從事運動，不用擔心在太陽下會看不清楚面盤的資訊。

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現在愈來愈多人講究手錶和手機的配合，GBD-200便配有Bluetooth®藍牙連線功能，佩戴者下載專用的App後，搭配手錶的計步器功能就可以利用手機GPS即時校正手錶計步器的距離測量，還可以衍生出配速、自動圈速等適宜跑步訓練的用途。變得纖薄但功能還是很實用的GBD-200定價HK$1,380，在系列中算是比較入門型的價位，如果你還缺一隻跑步時可以派上用場的耐操手錶，這款G-SQUAD系列新作相信絕對能夠勝任。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK方殼GBD-200有藍牙連線和計步器等功能 戴去跑步好方便】