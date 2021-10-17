日本品牌｜小眾鞋子SUNCORE玩盡黑白棕三色　極簡設計高質舒適

隨著網絡日漸發達、取得資訊相對容易許多的社群時代來臨，每每一有新鞋發布、KOL、名人們所上傳的私著，亦或者全新品牌聯名企劃的消息一釋出，往往都能夠在最短的時間內被身為消費者的我們得知所有訊息；也正因如此，單就「鞋類」這項單品來看，近年來「爆款」一詞的出現，雖說為市場的可看性增添了不少話題，但同時也少不了愈趨「同質化」的現象發生，而如果說各位讀者們想在今年的秋冬搭配中來點不一樣的「菜色」，那麼今回編輯要來向各位介紹的鞋類品牌 SUNCORE 你絕對不能錯過！



來自日本的 SUNCORE，品牌名稱源自於其字面上的含義，即為「像太陽中心般照亮世界和所有生物」，SUNCORE 相信太陽的中心就像人類的雙腳一樣，能夠提供人們在生活當中所需要的種種能量，因此作為支撐雙腳的鞋子就顯得特別重要，品牌也期望著 SUNCORE 的產品能夠帶給消費者「不斷發光、勇往直前」的品牌價值。

主打鞋類產品的 SUNCORE 也於日前發布了品牌 21 秋冬的全新鞋款，其中包括了以 U-tip 鞋型衍生而來的 tyrolian run light、twist chukka light 以及 para traceur light 等兼具質感與日常實用性的鞋款，在外觀的部分品牌皆以黑、白、淺棕三色為基調，並且輔以牛皮、富含機能性的聚酯、尼龍材質和 vibram 大底相互搭配而成。

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即使每雙鞋款均以單一顏色的形式呈現，不過也得益於品牌用料的選擇，由皮革表面所營造出來的視覺效果不僅相當具有層次，同時也能依據每位使用者穿著習慣的不同，進而衍生出更多不同的樣貌，這樣極具品味與獨特性的鞋款，相信絕對是想在日常搭配上更進一步的讀者們在挑選上的全新選擇！

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Dappei 結語：

目前所有 SUNCORE 最新發布的 21 秋冬鞋款已可於品牌官網查看，然而由於官網並無實際下單購買的功能，有興趣的讀者們可能需要勞煩日本的朋友或利用 E-mail 詢問進一步的訂購事宜，喜歡的話千萬別錯過啦！



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原文：看膩了滿街的爆款？日本小眾鞋子品牌「SUNCORE」嚴謹匠人精神打造獨特質感

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