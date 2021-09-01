2021上半年最熱賣波鞋20大　Nike成大贏家　NB、adidas誰勝誰負？

原名為 KNCKFF 的球鞋交易平台 AREA 02 公布了2021 上半年銷售排行鞋款，聯名鞋款、Dunk 合計就佔了前 20 名的一半，Nike 也毫無意外地繼續蟬連銷售之王的寶座！接下來我們就一一揭曉這 20 名有哪些鞋款入榜吧！

文：Lorry Liao, Nick Hsu（GQ Taiwan）



在20對波鞋當中Nike佔了17對，而New Balance佔2對輕取Adidas。齊來揭曉哪20對最好賣的波鞋款式吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：你最喜歡哪一雙？「2021 上半年前 20 球鞋銷售排行」大公開！】