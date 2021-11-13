17對潮人街拍必備鞋款推介　聯乘波鞋回頭率高、復古皮鞋百看不厭

國外疫苗覆蓋率有越來越高的情勢，也終於得以讓許多時尚大秀在今年開始實體舉行。對於這些外國受邀的穿搭達人而言，作為疫情後重磅回歸的時尚街拍，除了上衣的搭配是矚目的焦點以外，如果沒有一雙能夠畫龍點睛的鞋子，都有可能因此錯失街拍的機會！



編輯今天幫大家特搜了最近時裝周街拍穿搭的鞋子，幫大家惡補這些最新潮流鞋款，讓大家能在路上好好展現專屬個人特色的時尚穿搭！在這次的時尚街拍當中，我們發現運動鞋依舊是最多穿搭達人喜愛的鞋款，其中聯名款式的出鏡率也非常高。

運動鞋的外觀設計多變，不只可以從面料材質下手，也有許多透過層疊、解構或是刻意刷破的手法，不再只是襯托、輔佐的角色，而是清楚地直接定調整體穿搭的風格！另外，皮鞋也逐漸融入日常休閒穿搭，從不需綁鞋帶的樂福鞋，到皮靴的款式，都跳脫傳統認定適用於上班穿搭的款式，主要都將鞋底墊高，透過鮮豔的顏色點綴，還有襪子的搭配，帶點青春氣息！

以下編輯馬上特搜了幾款時裝周的熱門鞋款，也推薦了適合的穿搭方法，來燒燒你的荷包！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. PRADA MONOLITH 拋光皮革無帶便鞋

皮鞋也逐漸融入變成平常休閒的服裝搭配，可以開始從無帶的厚底皮鞋著手，尤其在炎炎夏天，搭配一雙白色皮樂福鞋，不僅有 90 年代的復古韻味，搭配上白襪也有青春洋溢的氣息！雖然白色鞋款在香港目前缺貨中，不妨也可以試試大膽路線，白襪搭配拋光黑色皮革樂福鞋，更能呼應 Michael Jackson 的復古潮流穿搭！

2. BOTTEGA VENETA TIRE 直筒靴

在眾多靴款之中，黑色踝靴絕對是最值得入手的款式！BV 的 TIRE 踝靴由黑色小牛皮打造，在鞋底的部分加上不同顏色點綴，目前一共推出了草綠、黑、褐色、深褐色、紫李色、海草綠。不論是搭配短褲，或是一般長褲，都是點綴全身造型的好幫手！

3. BOTTEGA VENETA PUDDLE 踝靴

一穿上 BV 的 Puddle 踝靴就是全場焦點，一共推出 9 款不同顏色，不過圖中的奇異果配色，不僅從造型上就放大腳的視覺效果，呈現一體成型的流線型構造，顏色既低調且耀眼奪目，配上粉嫩的顏色穿搭，超級時髦！

4. NIKE AIR FORCE 1 '07 運動鞋

相信不用多說 NIKE Air Force 1 有多好搭了吧，既簡約又經典復古的鞋型設計，不管搭配什麼穿著都非常好看，配上高筒 NIKE 長襪的流行依舊不退，可以把身材的線條比例拉長，無限延伸小腿的視覺效果。還沒找到穿搭哲學的朋友們，這麼親民的價格，不妨先從這雙鞋開始入手吧！

5. CAMPERLAB WALDEN 厚跟樂福鞋

CAMPERLAB 以和 CAMPER 異質性非常大的設計，流行於時尚圈之中，這雙 WALDEN 厚跟樂福鞋也是品牌的代表作，絕對是許多偷懶的時尚者的必備鞋款。整體以中褐色打造，適合所有年齡層的男性穿，可以同時讓年輕的男生穿出復古韻味，也可以同時降低中老年男性的年齡，風格百變、價格親民，非常好看！

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6.HERMÉS CHYPRE 涼鞋

類似於涼鞋的拖鞋款式也逐漸擺脫「隨便」的印象，加入時尚的範疇，卡其色的皮革感更顯全身造型的氣質出眾，也可以營造輕鬆、舒適的度假風情，入手一雙 HERMÉS 的 Chypre 涼鞋，絕對是非常好的涼鞋款投資，非常百搭！雖然相同樣式的鞋款目前已經缺貨，但還有全白和墨綠的麂皮材質鞋款還在發售中，在炎炎夏日之時，顯得更輕鬆活潑！

7. PRADA MONOLITH 絨面皮革及尼龍鞋履

延續文上所提到的 PRADA 無帶樂福鞋，你也可以選擇有帶的皮鞋款式，不僅適合正式的上班穿搭，由於獨特的鞋底設計，讓這雙鞋也能有街頭潮流鞋款的風格，非常好看！

8. COMME DES GARÇONS X NIKE SHOX TL

2019 年的世紀聯名鞋款 COMME des GARÇONS x Nike Shox TL，COMME des GARÇONS 由日本川久保玲創立，因此在全球早一個月率先在日本推出。在鞋面上做粗獷奢華的設計，也加裝可拆除的金鍊，建立磨損刷破和金鍊奢華的衝突感，此外鞋底的中底氣墊，也可以拉長腳的線條，看起來不僅拉長比例，也有狂野的風格！在無性別時尚的潮流裡，也不妨試試看女鞋的款式，超級帥氣！

9. NIKE AIR JORDAN 1 運動鞋

2020 年推出的 Air Jordan 1 Low 以 Royal Blue 為主題，鮮豔飽和的藍色，給人強烈的視覺享受，透過全身同色的搭配，穿插一些金飾搭配，也可以展現球鞋的高級感！

10. DIOR OBLIQUE 帆布高筒運動鞋

相信大家都對這雙鞋不陌生，一推出的時候就引起眾人關注，比起全黑款，白色款更能扣人心弦。可以透過帆布裡黑白相間的 logo，展露襪子的顏色。如同照片中，搭配一雙粉嫩顏色的襪子，可以襯托整雙鞋的高雅氣質，有趣的是許多男生也會配上短褲和水兵帽，打造優雅的帥氣街頭風格！

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11. NIKE X COMME DES GARÇONS AIR FORCE 1 中筒運動鞋

由川久保玲主理的 Comme des Garçons 在 2020 年與 NIKE 合作推出這雙中筒運動鞋，除了捨棄完整包覆性的鞋筒，打造開放性的空間，這雙鞋的特別之處，在於類似浮貼的鞋面和 NIKE 勾勾設計，彷彿是天使下凡的球鞋，超級夢幻！

12. NIKE FRAME SKATE X DUNK LOW SB 運動鞋

除了 sacai 和 NIKE 合作的 VAPORWAFFLE 鞋款，這雙 Nike Frame Skate x Dunk Low SB 運動鞋也具備解構鞋的元素，雙鞋舌、兩個 NIKE 勾勾，其中之一還是藉由綠色的 NIKE 勾勾畫龍點睛，強烈的紅綠撞色美感，超級好看！

13. ADIDAS YEEZY 450 "CLOUD WHITE" 運動鞋

除了可以在顏色和材質上做些變化，也可以選擇獨特造型的鞋款，例如這雙 adidas YEEZY 鞋，相較於其他鞋款休閒了一些，網面的織布和類似於肋骨造型的塑膠鞋底，兩者之間的視覺效果，可以佔據全場的視線。比起全白，帶點米色的織布，更好搭配於日常服裝，價格也相對好入手！

14. BALENCIAGA TRACK 運動鞋

BALENCIAGA 的科技鞋一直是近幾年的流行之一，也逐漸成為許多年輕人的愛牌！這款 TRACK 系列運動鞋推出許多顏色款式，但這款可以說是最受人矚目的顏色，不只有鞋面複雜的層疊技術，卻巧妙地將銀灰色的科技感，與時下最流行的橙色做結合，也不會給人譁眾取寵的誇張感，搭配及地的牛仔褲也非常好看！

15. CONVERSE X OFF WHITE CHUCK 70 高筒帆布鞋

再一次出現聯名合作的鞋款，簡約的黑白橙的三色設計、鞋底外圍的標誌性 Off White logo，和掛上的吊牌都成為焦點。雖然已經推出一段時間，這雙鞋的曝光率非常高，就算上身簡單的白 T 恤和黑長褲的搭配，穿上這雙鞋都會非常好看，又是一款點綴造型的推手！

16. AIR JORDAN 5 X OFF-WHITE™️ SAIL 運動鞋

Off-White 創辦人 Virgil Abloh 採用低調的乳白色為基底，再搭配上搶眼的火紅色裝飾，可以在鞋跟的地方，清楚看見米高·佐敦的球衣號 23，也像上一款 Off-White x Converse 配上獨特的塑膠吊牌，完全注入籃球魂，是一雙不容忽視的鞋款！不過這雙鞋現在可難買了⋯⋯

17. LOUIS VUITTON TRAINER 運動鞋

今年 2021 春夏系列剛推出的 LV Trainer 運動鞋，也是許多潮流人士的必備鞋款之一！或許你會覺得乍看顏色太過鮮豔繽紛，但這雙鞋卻意外非常好搭，不只推出總共 5 個主題色，上身也可以藉由與鞋子的撞色系搭配，或是改走素 T 配牛仔褲都會非常好看，也怪不得已在夏季的時節，全系列已經全部銷售一空了！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：穿搭第一點先看鞋！跟著時裝週街拍學穿搭：球鞋依然大勢、皮鞋重回主流，這 15 雙鞋值得你入手！】