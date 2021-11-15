C朗拿度｜細數C朗最愛時尚單品　Versace四角內褲、McQueen白球鞋

葡萄牙足球天王C朗 （Cristiano Ronaldo） 是全世界首位在社交媒體上粉絲數超過五億的名人，不只是他場上精湛的球技，他在運動場外也經常展現獨特魅力！



這不只是穿著帥不帥的問題，這世界上也不缺穿著奢華潮流服飾的運動明星，但像C朗靠著幾個經典的單品來展現個人魅力，這些年來依然保持著永不褪流行的優雅姿態，可就不是人人都能做到的了！以下就來看看C朗必備的幾款造型單品吧！

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素色T恤、衛衣

C朗本人私下穿著非常隨性 ，連帶他的自創品牌 CR7，不論牛仔褲與卡其褲都是熱賣產品，連精品服裝也常只選擇素 T 或者衛衣，像是Dior 的 Atelier 系列衛衣，這樣的打扮看似低調，但是不張揚才是最吸睛的。C朗也愛穿一身黑的打扮，像是 Balmain 的短袖素 T 也是他的愛好單品。

黑膠框太陽眼鏡

前面說到C朗熱愛全黑的打扮，連太陽眼鏡也不意外！他最愛的款式莫過於黑色膠框，自己品牌 CR7 的太陽眼鏡是C朗外出時絕對不會少的單品。在很多場合，C朗也會佩戴紐約百年老牌 Moscot 訂製款，通常也是黑色膠框，搭配他偏古銅的膚色、喜愛的黑色穿搭，更顯俐落低調不張揚，風格始終如一。

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Hermés HAC 40 BIRKIN Bag

世界上身價億萬名人的 IG，旅行時身邊的不乏看起來相當舖張的 Louis Vuitton Monogram 提袋 / 行李箱、RIMOWA的聯名行李箱（像當年的 Supreme 款）、或者當季最流行的新包，多到讓人眼睛快抽筋。這些C朗當然偶爾也會使用，但是最常出現在身邊的則是 Hermés BIRKIN Bag系列中雙色的 HAC 40。

是的，這款BIRKIN袋是包括「菲董」Pharrell Williams、碧咸或 Ye 等等不少男名人都會選擇的熱門提袋，但大多是閃亮亮的鱷魚皮、特殊皮革款。而C朗堅持選擇黑色與白色配色款，無論是皮革、皮革淺帆布都不例外，球鞋也喜歡同樣的淺色設計，不會太張揚喧賓奪主，更能彰顯本人的魅力。

Versace 四角褲

不過C朗骨子裡其實是有風騷的一面，他早期曾經熱愛穿 Versace 金碧輝煌的襯衫、大 Logo T恤，或是金線刺繡光芒強到讓人眼睛張不開的 Balmain 系列。但是後來穿衣風格隨著年齡增長略顯低調，奢華的風格藏在自己更深層。但當在遊艇或海灘上時，泳褲、內褲就藏不住他的風騷面向了。

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白球鞋

不論穿西裝或者是休閒打扮，C朗都愛穿白色的球鞋，各式各樣的白球鞋都有囊括，其中出鏡率最高的就是鞋根上有著單色標誌的 Alexander McQueen 白球鞋，幾乎每一季都會看到他在 IG 上展示的新款 McQueen 白鞋。

C朗會買的品牌當然不是這有這些！身價不凡的他也曾被目擊在 Louis Vuitton、Franck Muller、Fendi、Prada、Dolce & Gabbana 等眾多品牌大店裡逛街，這些品牌雖都價格很高昂，大多時C朗依然都挑經典的基本款，維持質感之餘又不特別強調品牌，始終非常優雅且低調。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：不是有錢就愛把 Logo 往身上穿！不隨波逐流，C羅多年愛用的「五款單品」展現男人低調好品味！】