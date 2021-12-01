G-SHOCK手錶未上市就完售？彩色層疊錶圈吸睛　音樂人聯名款超值

CASIO G-SHOCK向來是個多產的品牌，他們幾乎一年到頭都有新品發表，而且有時手錶還沒正式上市就會先流出新品情報，讓人一看到手錶就先中招，接下來不久正式上市後，已經苦等一會兒的錶迷就會想要立刻擁有；以最近為例，G-SHOCK據知會分別在11月底和12月初推出兩款新作，它們各自以MTG系列和農家橡樹GA-2100系列為基礎，以下就直接來看看是哪兩款錶具有這麼高的期待度，它們可是被日媒譽為注定完售的款式，可見手錶的吸引力非同小可。



日本已於11月27日（六）推出這款MTG新作，錶款結合了金屬與樹脂兩種主要材質，同時它也融入品牌先前發表的MTG-B2000YBD和MTG-B2000XD等作品概念，交錯運用碳纖維和彩色玻璃纖維，交疊出品牌前所未見的隨機彩色層疊錶圈，由於製作每款錶時擷取的部分不同，因此錶圈上的層疊色彩也不會完全一致，這讓每一只MTG-B2000XMG-1AJR都會有獨一無二的視覺效果。

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G-SHOCK受到祕魯彩虹山Rainbow Mountain（Vinicunca）的啟發而創作出此款MTG新作，彩虹山的外表因火山活動和地殼運動所沉積在地層中的礦物質氧化而變化成各種顏色形成獨特的多彩樣貌，看起來就跟MTG-B2000XMG-1AJR的錶圈有異曲同工之妙。而除了錶圈之外，手錶錶殼採用玫瑰金色IP電鍍處理、錶圈上的外露螺絲、按把以及錶冠等處亦分別採用淺藍色和紫色等IP電鍍，賦予金屬錶殼更炫目的色調，也和彩虹碳纖維錶圈搭配得恰到好處。

不止外觀很炫，MTG-B2000XMG-1AJR的功能也同樣傳承系列備受好評的高機能性，例如Bluetooth藍牙與MULTIBAND 6六局電波雙重接收系統，手錶可在世界任何地方保持準確的走時效果，透過智慧型手機的G-SHOCK Connected APP能與手錶連結，隨時因應錶主所在時區和夏令時等變化自動調時。它還配備了太陽能充電系統和高亮度LED燈，實用性無須贅言。

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布袋寅泰（Hotei Tomoyasu）曾擔任BOØWY等搖滾樂團的吉他手，後來隨著樂團解散而單飛，他過去曾兩度與G-SHOCK合作推出聯名錶，這次即將發表的GA-2100HT-1AJR預計在12月初發行，是雙方合作的第三款作品，藉此來慶祝布袋寅泰出道40週年的里程碑。

布袋寅泰（Hotei Tomoyasu）出道40週年與G-SHOCK合作推出的聯名錶。（IG@hotei_official）

回顧2011年時，G-SHOCK首度與布袋寅泰聯名推出手錶慶祝出道30週年，當時雙方是以DW-9600系列為基礎，這款錶一開始是在歌手的演唱會上先接受預約，以類似演唱會周邊的限量商品推出，後來才少量鋪貨到G-SHOCK經銷店家，結果一上市就引發搶購。接著到了2016年雙方推出的第二款聯名錶換成以DW5600系列為基礎，這次手錶直接把布袋寅泰吉他上極具個人色彩的黑白圖樣設計放到了面盤與錶帶上，黑白風格宛如歌手御用吉他的延伸，由於第二代布袋寅泰也是在他出道35週年的演唱會採取先預訂再販售的模式，結果又是造成秒殺的搶購現象。

有了前兩次的成功經驗，這回第三彈的G-SHOCK x 布袋寅泰聯名錶大致上可以解讀成把第二代的設計移植到GA-2100系列身上，因為手錶依舊以布袋寅泰吉他上的黑白圖樣為靈感，包括錶圈與錶帶上都佈滿了與吉他一致的花紋，包含底蓋也刻上了同樣的圖案，另外錶扣經過黑色IP電鍍，搭配出自同樣設計概念的錶盒包裝，將布袋寅泰的個人風格完整灌注到手錶上。前兩款布袋寅泰聯名錶都被搶光，合理推測第三彈改以品牌超人氣系列農家橡樹為基礎，應該也是會讓市場瘋狂無誤。

目前兩款錶在香港市場尚未傳出進一步的發售消息，但是日本的定價已經先出來，包括MTG-B2000XMG-1AJR定價為15萬4千日元（折合約HK $10565）、GA-2100HT-1AJR定價為2萬2千日元（折合約HK $1509），想追求獨特性的錶迷們應該都已經準備好了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：兩款還沒上市就先完售的G-SHOCK爆款 主題設計都超吸引人】