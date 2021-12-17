香港品牌向經典軍服取經　PROJ. MT.軍事與山系混合城市機能設計

【本地品牌/ 香港品牌】將經典設計復刻在時尚界不是新鮮事，其中軍褸更是常客，由MA-1、M65到Jungle Fatigue Jacket都多見。

最近，本地新晉品牌PROJ. MT.重塑Jungle Fatigue Jacket，將戶外與城市的需求，注入這熱門軍服設計之中。



WTAPS的MIll系列也有推出Jungle Fatigue Jacket（WTAPS）

Jungle Fatigue Jacket是軍事潮流中的熱門，不論是走Vintage風的Buzz Rickson's、The Real McCoy's、Orslow，還是混入潮流元素的WTAPS、Wacko Maria、Auralee，復刻設計都是以軍事為主軸，百份百忠於原著也好，剪裁、色調、材質上轉變也好，始終離不開Military範圍。不過，本地戶外裝備單位no more HeAvy的新支線PROJ. MT.，決定為Jungle Fatigue Jacket新元素。

PROJ. MT.第一件單品混合軍事與山系之一身（PROJ. MT.）

PROJ. MT.主理人同是Vintage、Military與Outdoor服的愛好者，於是以「連接山脈與城市的橋樑」作概念，帶來第一款設計： TECHNICAL JUNGLE SHIRT : PMT-FA21-001，務求製作出適合On/ Off穿搭，結合軍事靈魂與戶外機能，上下山可以，上下班也可以的當代設計。

PROJ. MT.的軍事風設計亦強調機能性（PROJ. MT.）

這設計以50 年代越戰期間美軍穿用的Fatigue Jungle Jacket為基調，卻並非將設計照板煮碗，相反加入大量細節，令整體上更切合Urban Outdoor潮流。首先在物料上，以Double Line Ripstop除了有防風、輕潑水以及保溫性能，亦提高更強烈的抗撕性，也方便收納 的Packable 功能，不穿時只要摺好反轉便能收起來。

外觀上， TECHNICAL JUNGLE SHIRT保留Fatigue Jungle Jacket原本的四代設定，卻在每個袋都加上新功能，胸袋可放置太陽眼鏡和筆的小袋，而下袋則加上索繩，當放入銀包、手機、兩傘、水樽時，增強安全度和穩定性，行走時不會左搖右擺。



按圖看TECHNICAL JUNGLE SHIRT設計細節：

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設計更加入機能性配件，德國製快速磁性機械褸釦Fidlock分別放置在領位、左上胸口與腹面上，這由磁性緊固組件與機械按扣所結合的獨特技術，強大磁鐵能緊固服飾的同時，亦能易於進行開關，Fidlock緊固扣上膠鈕則是日本公司Tokaitac Group生產的製品。傘繩拉環部分使用美國品牌ATWOOD研製的末日求生傘兵繩，抗高溫挑拉力強度，夜光功能的3M 反光織線，夜行也沒有難度。從這三件配件的選材，可見PROJ. MT.注重機能性與品質。







TECHNICAL JUNGLE SHIRT暫時只於PROJ. MT.的火炭Pop-Up店發售，限量生產170件，每件勻有手寫編號。同場更有古着愛好者Ellis展出多件收藏已久的軍事罕有珍品，值得支持。

INFO

PROJ. MT《Military Collection Exhibition x New Product Launching》

日期：12月18日至19日

時間：13:00至18:00

地點：火炭安華工業大廈11樓L室