UNIQLO新手袋日本大熱　長方形簡約設計神似Jil Sander Tangle？

UNIQLO繼於本年九月推出大熱迷你半月形手袋後，近日再推出尺寸剛好、黑白二色的斜揹袋，因價格親民且帶有幾分Jil Sander Tangle bag的感覺，手袋因而在日本大賣，上架不久後便售罄。

手袋近日於香港上架，有興趣買新袋的朋友不妨考慮！



UNIQLO的Mini Tool Shoulder Bag在日本一上架即興罄（UNQILO）

過去大家逛UNIQLO，主要都是為了添置衣服，手袋及鞋子等配件總不在考慮之列。然而，有留意UNIQLO的朋友都知道品牌力求進步，不斷推出新的物料及緊貼潮流的款式。最近，品牌就推出了小尺寸斜揹袋UNIQLO Faux Leather Mini Tool Shoulder Bag，因款式與Jil Sander Tangle Bag有幾分相似且定價親民，因此在日本深受女生歡迎。

手袋外型如Tangle Bag一樣呈長方形，款式簡約俐落，尺寸為16.2 x 13 x 4.5 cm，剛好可以收納到銀包、電話及少量化妝品，加上斜揹的設計，非常適合日常使用。配色方面，此款式提供黑及白兩種配色，亦是非常容易搭配的定色，難怪日本女生會為之動容。



按圖看UNIQLO Mini Tool Shoulder Bag設計細節：

+ 2

手袋的唯一缺點在於用料——手袋以PU人造皮製造，仿皮的質感與真皮始終有所不同，不過「均真」地說，UNIQLO亦只將手袋定價為HK$199，實在非常便宜，如果想買個極簡設計手袋作日常之用，此款手袋絕對值得入手。