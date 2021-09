2021第二季十大最受歡迎品牌　GUCCI、DIOR冠亞　運動品牌登Top 3

即便仍持續受到疫情的影響,讓品牌無法大規模的舉行時尚秀,不過正因疫情的造就的特殊狀況,品牌積極拓展新的可能,無論是與其他品牌合作、全新的品牌形象、透過疫情為背景,以走出自然為主題,等等都是期望著能儘速逃離疫情的肆虐,上半年的時尚圈比起過往,使用大量的自然色彩,反應自然光和天光的變化,尤其在第二季 4 到 6 月之間,各大品牌不斷接連出擊,推出全新聯名、時尚秀等,每次都能讓大家驚嘆連連。

文:Amber Chiu, Nick Hsu/GQ Taiwan



這回英國銷售平台 Lyst 根據自家銷售平台顧客的品牌點擊率(Conversion Rate)、銷售量,以及 Google 平台上的搜索流量、社群媒體上的提及和品牌的互動數據(Engagement Data),公開 2021 年第二季度的時尚品牌排行榜!Lyst 集結了將近 17,000 家零售和各大時尚品牌,提供顧客可以一次瀏覽潮流新品,接下來就讓我們一一揭曉是哪些品牌能從這 17,000 家品牌脫穎而出吧!

第 10 名:VERSACE

4 到 6 月都屬於完整的第二季度期間,這段期間最重要的月份非 6 月莫屬,因為 6 月是美國的同志驕傲月(Pride Month),各大品牌通常都會在這段期間推出專屬的同志驕傲月服裝,表達對這個族群的支持,然而今年恰好是 Lady Gaga Born This Way 專輯發行十週年,也是當年 Gaga 創立 Born This Way Foundation 的十週年,VERSACE 在 Gaga 的演藝生涯中也扮演非常重要的服裝品牌,陪他征戰出席各大場合,因此今年 VERSACE 特別推出 Pride Collection 以支持 Born This Way Foundation,成為今年品牌最重要的事件之一。另外,VERSACE 首度在捷克首都布拉格設櫃,也成為今年的另一大新聞;美國小天后 Ariana Grande 參加脫口秀主持人 James Cordon 的 The Late Late Show 所身穿的鵝黃色洋裝,也意外的成為眾人的關注!

第 9 名:SAINT LAURENT

SAINT LAURENT 今年應邀到 David Beckham 的二兒子 Romeo Beckham 為 SAINT LAURENT 2021 秋冬丹寧系列站台,全家都有帥氣、美麗的優良基因,任何舉手投足都能引起時尚界的關注,自然帶起 SAINT LAURENT 的品牌熱度。此外,在全球擁有超高人氣的韓國女團 BLACKPINK 成員 ROSÉ,從擔任 SAINT LAURENT 品牌大使開始就引起各界的關注,今年 SAINT LAURENT 也首度在韓國首爾設櫃,ROSÉ 也特地去全新櫃位站台,氣質出眾的她不僅帶起 SAINT LAURENT 在韓國和全球的人氣,SAINT LAURENT 今年也多了 19% 營收,繼續鞏固 SAINT LAURENT 在時尚界的地位。

第 8 名:BOTTEGA VENETA

今年年初 BOTTEA VENETA 無預警地把官方帳號移除後,BV 之後推出的全新系列也都成為眾人關注的焦點之一,例如今年第二季的三大事件分別為 BV 推出第二版本的 BOTTEGA 雜誌、20 % 的營收成長,以及英國新興饒舌歌手 Skepta, Slowthai and Little Simz 現身於 Wardrobe 02 早秋系列。獨特設計風格和全新的品牌社群行銷模式,成功帶起 BV 另一波高峰,結合當代流行的饒舌文化與高級服裝,透過鮮豔的色彩,帶點詭譎的形象照,吸引年輕朋友的目光。

第 7 名:MONCLER

知名羽絨服品牌 Moncler 致力於揉合時尚與高端科技,成功將羽絨服打造成超潮的時尚單品,成為歐美日韓明星的羽絨服首選。這 3 個月以來,MONCLER 不但宣布品牌 21% 的營收成長,4 月時持續與 Craig Green 攜手推出全新「Moncler Genius 天才計畫」,延續「風」的主題,如上所說,強調走出戶外的概念,象徵未來不再是二元極端,對比性融合才會是自然生態在未來的模式。另一大看點是指認 Gino Fisanotti 為品牌總監,回想到 2016 年到 2017 年 NIKE 以拒絕向國旗致敬的 NFL 選手 COLIN KAEPERNICK 為廣告,當時廣告一出震驚全球,這事件的幕後推手正是 Gino Fisanotti,故此成為 MONCLER 今年的一大新聞,讓大家好奇未來 MONCLER 的品牌走向。

第 6 名:BALENCIAGA

如同 VERSACE 不錯過今年的同志驕傲月,BALENCIAGA 這回攜手與美國非營利性組織 THE TREVOR PROJECT,一同守護青少年 LGBTQ+ 的權利,也推出一系列大寫 GAY 字的服裝,清楚明瞭的宣示自然獲得年輕人的關注。今年傳出的另一大新聞就是現任 Balenciaga 創意總監的 Demna Gvasalia 推出重製的 Crocs 布希鞋,在鞋跟加高,變成高跟鞋的鞋款,之所以會成為矚目的焦點不只是因為全新的設計,這也是接續 Justin Bieber 送給 Victoria Beckham 他的自創品牌 drew house x Crocs 聯名鞋的 Crocs 新聞,如此大膽的行為自然地也成為品牌流量的吸收器。此外,BALENCIAGA 也在最近開啟於 Spotify 平台上的 Podcast 節目,消息一出也是讓大家震驚,新興的品牌行銷策略也只有 Demna Gvasalia 能玩得起!

第 5 名:PRADA

PRADA 在第二季完整呼應夏天的主題,利用海洋、草地、高山三大地形,推出 PRADA OUTDOOR 快閃系列,在美國紐約、比佛利山莊、邁阿密、達拉斯的 PRADA 店鋪進行這系列的快閃活動,除此之外,PRADA 針對海洋環境生態保育也推出第二版的「SEA BEYOND」企劃,與聯合國教科文组織政府間的海洋學科委員會合作,種種企劃似乎呼應到之前特別以海洋為主題的 Prada 2022 春夏男裝秀。另一個特別事蹟則是 LV 母公司 LVMH 與 PRADA GROUP 和 Cartier 合作組成的 Aura Blockchain Consortium,透過三方的合作,讓三大品牌的珠寶系列更匠心獨具,展示品牌的新走向。

第 4 名:LOUIS VUITTON

自從 Virgil Abloh 上任 LV 創意總監一職,LV 的時裝秀越做越有趣,展現 Virgil Abloh 即使是街頭饒舌文化出身,也有文人書生的另一面。另外一大指標絕對也是今年度最大事件之一,BTS 擔任 LV 的品牌形象大使,在疫情之下,不但特別搬去首爾舉行,也特別拍了 BTS 領軍的 2021 秋冬男裝形象影片,至今累積超過 567 萬人次觀看,可見這次雙方合作的成功!另外一項重大事件就是在拜登總統就職典禮,朗誦詩文的黑人詩人 Amanda Gorman,她穿著 LV 裙裝登上 VOGUE 封面,這系列裙裝尤其凸顯他的黑人背景,堪稱歷史級的封面拍攝。

第 3 名:NIKE

NIKE 作為唯一一個運動品牌入榜前十名,可見它在全球的影響力。NIKE 在今年首度使用 40% 左右的回收材質打造全新 Air VaporMax 2021 鞋款,破例性地回應環保議題。黑人文化在 NIKE 品牌形象上也是非常重要,因此今年也關閉所有美國 NIKE 營業站,以紀念美國的六月節,也被稱作解放美國黑奴的紀念日。另一大看點即是日本職業網球女運動員大阪直美,這次特別攜手和 NIKE 首推系列的運動服飾,強調了運動機能與女性力度的延伸,藉由大阪直美的成功,同時呼應女權主義。

第 2 名:DIOR

DIOR 今年的時尚秀非常精彩,除了前陣子與 TRAVIS SCOTT 合作推出的春夏男裝系列,以詭譎的玫瑰沙漠花園打造,這次 2022 早春 Cruise 系列也依舊大有看頭,不僅把秀場移到希臘雅典舉行,模特兒走秀在帕那辛奈克體育場上,穿著白色和米色為基調的服裝,彷彿都是從希臘神話裡走出來的人物,也破例將希臘神話的服裝結合運動服飾,絕對是今年最新鮮的主題搭配。另一方面,DIOR 也和 sacai 推出男裝聯名款,即使不是相同等級的品牌,但 sacai 致力於將街頭推向高級時尚,把此膠囊系列的 Logo 將結合兩個品牌的名稱,並出現在丹寧卡車夾克、魚尾大衣、男包與貝雷帽上,更親近地觸及到年輕族群。DIOR 這季也首度破例邀請全中國第一個跨性別者「金星」,擔任品牌經典女性香氛 J'adore 的代言人,消息一出不斷的被外國媒體爭相報導,在相對封閉的中國來說,這個新聞具有前瞻性。

第一名:GUCCI

GUCCI 毫無例外坐擁第一名的位置,上一季 GUCCI 主導與 BALENCIAGA 雙方合作的 「ARIA 詠嘆調」系列震驚時尚圈,彼此互相玩味 LOGO 和雙方的典型包款,GG logo 的沙漏包與滿版 Balenciaga 的賈姬包勢必搶手,而 Balenciaga 的 Parka 也以滿滿亮片之姿現身秀場,非常振奮人心。James Cordon 的 Late Late Show 也成為許多品牌的展示場,除了上述 Ariana Grande 身穿的 VERSACE 洋裝引起關注,這季 GUCCI 重新打造這場超級歡樂的脫口秀,不僅找來最能代表 GUCCI 男裝概念的 Harry Styles,許多明星也拍攝上 Late Late Show 前的幕後照,極具 1950 到 1960 年代的復古風潮。自從 2017 年就首次推出的 Gucci Décor 家飾系列,到了今年,因應疫情的緣故,創意總監 Alessandro Michel e以品牌經典元素貫穿系列,取材 Gucci Garden 的迷人花朵、充滿生機的動植物,讓今年的 GUCCI 不僅從時尚秀到家庭裝飾,讓全世界防疫在家的我們,都得到一場令人驚豔的視覺享受。

