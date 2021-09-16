2021第二季十大最受歡迎品牌　GUCCI、DIOR冠亞　運動品牌登Top 3

撰文：GQ Taiwan
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即便仍持續受到疫情的影響，讓品牌無法大規模的舉行時尚秀，不過正因疫情的造就的特殊狀況，品牌積極拓展新的可能，無論是與其他品牌合作、全新的品牌形象、透過疫情為背景，以走出自然為主題，等等都是期望著能儘速逃離疫情的肆虐，上半年的時尚圈比起過往，使用大量的自然色彩，反應自然光和天光的變化，尤其在第二季 4 到 6 月之間，各大品牌不斷接連出擊，推出全新聯名、時尚秀等，每次都能讓大家驚嘆連連。
文：Amber Chiu, Nick Hsu／GQ Taiwan

這回英國銷售平台 Lyst 根據自家銷售平台顧客的品牌點擊率（Conversion Rate）、銷售量，以及 Google 平台上的搜索流量、社群媒體上的提及和品牌的互動數據（Engagement Data），公開 2021 年第二季度的時尚品牌排行榜！Lyst 集結了將近 17,000 家零售和各大時尚品牌，提供顧客可以一次瀏覽潮流新品，接下來就讓我們一一揭曉是哪些品牌能從這 17,000 家品牌脫穎而出吧！

2021第二季最受歡迎品牌Top10，GUCCI、LV、Dior意料之內，但運動品牌NIKE亦竟能成躋身在眾多精品品牌當中，實在令人驚喜！（點擊放大了解）▼▼▼

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第 10 名：VERSACE

4 到 6 月都屬於完整的第二季度期間，這段期間最重要的月份非 6 月莫屬，因為 6 月是美國的同志驕傲月（Pride Month），各大品牌通常都會在這段期間推出專屬的同志驕傲月服裝，表達對這個族群的支持，然而今年恰好是 Lady Gaga Born This Way 專輯發行十週年，也是當年 Gaga 創立 Born This Way Foundation 的十週年，VERSACE 在 Gaga 的演藝生涯中也扮演非常重要的服裝品牌，陪他征戰出席各大場合，因此今年 VERSACE 特別推出 Pride Collection 以支持 Born This Way Foundation，成為今年品牌最重要的事件之一。另外，VERSACE 首度在捷克首都布拉格設櫃，也成為今年的另一大新聞；美國小天后 Ariana Grande 參加脫口秀主持人 James Cordon 的 The Late Late Show 所身穿的鵝黃色洋裝，也意外的成為眾人的關注！

第 9 名：SAINT LAURENT

SAINT LAURENT 今年應邀到 David Beckham 的二兒子 Romeo Beckham 為 SAINT LAURENT 2021 秋冬丹寧系列站台，全家都有帥氣、美麗的優良基因，任何舉手投足都能引起時尚界的關注，自然帶起 SAINT LAURENT 的品牌熱度。此外，在全球擁有超高人氣的韓國女團 BLACKPINK 成員 ROSÉ，從擔任 SAINT LAURENT 品牌大使開始就引起各界的關注，今年 SAINT LAURENT 也首度在韓國首爾設櫃，ROSÉ 也特地去全新櫃位站台，氣質出眾的她不僅帶起 SAINT LAURENT 在韓國和全球的人氣，SAINT LAURENT 今年也多了 19% 營收，繼續鞏固 SAINT LAURENT 在時尚界的地位。

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第 8 名：BOTTEGA VENETA

今年年初 BOTTEA VENETA 無預警地把官方帳號移除後，BV 之後推出的全新系列也都成為眾人關注的焦點之一，例如今年第二季的三大事件分別為 BV 推出第二版本的 BOTTEGA 雜誌、20 % 的營收成長，以及英國新興饒舌歌手 Skepta, Slowthai and Little Simz 現身於 Wardrobe 02 早秋系列。獨特設計風格和全新的品牌社群行銷模式，成功帶起 BV 另一波高峰，結合當代流行的饒舌文化與高級服裝，透過鮮豔的色彩，帶點詭譎的形象照，吸引年輕朋友的目光。

第 7 名：MONCLER

知名羽絨服品牌 Moncler 致力於揉合時尚與高端科技，成功將羽絨服打造成超潮的時尚單品，成為歐美日韓明星的羽絨服首選。這 3 個月以來，MONCLER 不但宣布品牌 21% 的營收成長，4 月時持續與 Craig Green 攜手推出全新「Moncler Genius 天才計畫」，延續「風」的主題，如上所說，強調走出戶外的概念，象徵未來不再是二元極端，對比性融合才會是自然生態在未來的模式。另一大看點是指認 Gino Fisanotti 為品牌總監，回想到 2016 年到 2017 年 NIKE 以拒絕向國旗致敬的 NFL 選手 COLIN KAEPERNICK 為廣告，當時廣告一出震驚全球，這事件的幕後推手正是 Gino Fisanotti，故此成為 MONCLER 今年的一大新聞，讓大家好奇未來 MONCLER 的品牌走向。

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第 6 名：BALENCIAGA

如同 VERSACE 不錯過今年的同志驕傲月，BALENCIAGA 這回攜手與美國非營利性組織 THE TREVOR PROJECT，一同守護青少年 LGBTQ+ 的權利，也推出一系列大寫 GAY 字的服裝，清楚明瞭的宣示自然獲得年輕人的關注。今年傳出的另一大新聞就是現任 Balenciaga 創意總監的 Demna Gvasalia 推出重製的 Crocs 布希鞋，在鞋跟加高，變成高跟鞋的鞋款，之所以會成為矚目的焦點不只是因為全新的設計，這也是接續 Justin Bieber 送給 Victoria Beckham 他的自創品牌 drew house x Crocs 聯名鞋的 Crocs 新聞，如此大膽的行為自然地也成為品牌流量的吸收器。此外，BALENCIAGA 也在最近開啟於 Spotify 平台上的 Podcast 節目，消息一出也是讓大家震驚，新興的品牌行銷策略也只有 Demna Gvasalia 能玩得起！

第 5 名：PRADA

PRADA 在第二季完整呼應夏天的主題，利用海洋、草地、高山三大地形，推出 PRADA OUTDOOR 快閃系列，在美國紐約、比佛利山莊、邁阿密、達拉斯的 PRADA 店鋪進行這系列的快閃活動，除此之外，PRADA 針對海洋環境生態保育也推出第二版的「SEA BEYOND」企劃，與聯合國教科文组織政府間的海洋學科委員會合作，種種企劃似乎呼應到之前特別以海洋為主題的 Prada 2022 春夏男裝秀。另一個特別事蹟則是 LV 母公司 LVMH 與 PRADA GROUP 和 Cartier 合作組成的 Aura Blockchain Consortium，透過三方的合作，讓三大品牌的珠寶系列更匠心獨具，展示品牌的新走向。

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第 4 名：LOUIS VUITTON

自從 Virgil Abloh 上任 LV 創意總監一職，LV 的時裝秀越做越有趣，展現 Virgil Abloh 即使是街頭饒舌文化出身，也有文人書生的另一面。另外一大指標絕對也是今年度最大事件之一，BTS 擔任 LV 的品牌形象大使，在疫情之下，不但特別搬去首爾舉行，也特別拍了 BTS 領軍的 2021 秋冬男裝形象影片，至今累積超過 567 萬人次觀看，可見這次雙方合作的成功！另外一項重大事件就是在拜登總統就職典禮，朗誦詩文的黑人詩人 Amanda Gorman，她穿著 LV 裙裝登上 VOGUE 封面，這系列裙裝尤其凸顯他的黑人背景，堪稱歷史級的封面拍攝。

第 3 名：NIKE

NIKE 作為唯一一個運動品牌入榜前十名，可見它在全球的影響力。NIKE 在今年首度使用 40% 左右的回收材質打造全新 Air VaporMax 2021 鞋款，破例性地回應環保議題。黑人文化在 NIKE 品牌形象上也是非常重要，因此今年也關閉所有美國 NIKE 營業站，以紀念美國的六月節，也被稱作解放美國黑奴的紀念日。另一大看點即是日本職業網球女運動員大阪直美，這次特別攜手和 NIKE 首推系列的運動服飾，強調了運動機能與女性力度的延伸，藉由大阪直美的成功，同時呼應女權主義。

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第 2 名：DIOR

DIOR 今年的時尚秀非常精彩，除了前陣子與 TRAVIS SCOTT 合作推出的春夏男裝系列，以詭譎的玫瑰沙漠花園打造，這次 2022 早春 Cruise 系列也依舊大有看頭，不僅把秀場移到希臘雅典舉行，模特兒走秀在帕那辛奈克體育場上，穿著白色和米色為基調的服裝，彷彿都是從希臘神話裡走出來的人物，也破例將希臘神話的服裝結合運動服飾，絕對是今年最新鮮的主題搭配。另一方面，DIOR 也和 sacai 推出男裝聯名款，即使不是相同等級的品牌，但 sacai 致力於將街頭推向高級時尚，把此膠囊系列的 Logo 將結合兩個品牌的名稱，並出現在丹寧卡車夾克、魚尾大衣、男包與貝雷帽上，更親近地觸及到年輕族群。DIOR 這季也首度破例邀請全中國第一個跨性別者「金星」，擔任品牌經典女性香氛 J'adore 的代言人，消息一出不斷的被外國媒體爭相報導，在相對封閉的中國來說，這個新聞具有前瞻性。

第一名：GUCCI

GUCCI 毫無例外坐擁第一名的位置，上一季 GUCCI 主導與 BALENCIAGA 雙方合作的 「ARIA 詠嘆調」系列震驚時尚圈，彼此互相玩味 LOGO 和雙方的典型包款，GG logo 的沙漏包與滿版 Balenciaga 的賈姬包勢必搶手，而 Balenciaga 的 Parka 也以滿滿亮片之姿現身秀場，非常振奮人心。James Cordon 的 Late Late Show 也成為許多品牌的展示場，除了上述 Ariana Grande 身穿的 VERSACE 洋裝引起關注，這季 GUCCI 重新打造這場超級歡樂的脫口秀，不僅找來最能代表 GUCCI 男裝概念的 Harry Styles，許多明星也拍攝上 Late Late Show 前的幕後照，極具 1950 到 1960 年代的復古風潮。自從 2017 年就首次推出的 Gucci Décor 家飾系列，到了今年，因應疫情的緣故，創意總監 Alessandro Michel e以品牌經典元素貫穿系列，取材 Gucci Garden 的迷人花朵、充滿生機的動植物，讓今年的 GUCCI 不僅從時尚秀到家庭裝飾，讓全世界防疫在家的我們，都得到一場令人驚豔的視覺享受。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：這幾個品牌最熱門！不只賣得好還有話題，2021第二季前十「 最受歡迎時尚品牌」大公開！】

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